クリスマスは『ひつじのショーン』カフェで限定メニューをチェック

東北新社がライセンスを所有するイギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』は、スクリーンデビュー25周年を迎えより盛り上がりを見せており、子供から大人まで人気が広がっている。そこで、『ひつじのショーン』の世界観が楽しめる冬限定のカフェメニューや、ショーンと過ごせるクリスマス関連情報を紹介する。



『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンだ。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英) が放送を開始。初登場時、日本では ”プルプル” と呼ばれるサブキャラクターだったが、今では立派な主人公として25周年を迎えた。



愛知県日進市赤池町のプライムツリー赤池内にある常設カフェ『ひつじのショーン ファームカフェ』では、クリーム仕立てのきのこの生パスタにフライドチキンとカラフルなサラダを添えたクリスマス限定プレート「ショーンの MERRY CHRISTMAS 2020」(1480円+税)や真っ白なモンブランになったショーンがとってもキュートなクリスマスケーキ「ショーンのCHRISTMAS ホワイトスノーモンブラン」(860円+税)を提供。



2019年11月にオープンしたグランベリーパークの常設カフェ『ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ』では、ミートソースとマッシュポテトをかさねて焼き上げたコテージパイ、ショーンワッフルが味わえるショーンのブリティッシュプレート」(1580円+税)、甘酸っぱいりんごとサクサク食感のクランブルを一緒に焼き上げ、バニラアイスクリームと生クリーム、クランベリーで仕上げた寒い季節のブリティッシュスイーツ「ショーンのアップルクランブル」(1000円+税)を提供。



そのほかクリスマスの飾りにもぴったりなキーリング&マグネットや、リラックスピロー、手帳などのグッズも登場する。



ショーンの限定メニューやグッズで、美味しくかわいくクリスマスを盛り上げよう♪



SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2020