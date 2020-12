アニメ「Fate/Grand Order -First Order-」が、明日12月17日22時から23時20分までABEMAアニメ2チャンネルで配信される。

「Fate/Grand Order -First Order-」は、2016年12月31日に「Fate Project 大晦日TVスペシャル First & Next Order」内にて放送された、「FGO」初のアニメ化作品。人理継続保障機関カルデアに招聘された主人公・藤丸立香が、マシュ・キリエライトとともに特異点F・冬木での“ファーストオーダー”に挑む、原作ゲーム序盤のエピソードを描く。ABEMAアニメ2チャンネルでの配信後、プレミアム会員はABEMAビデオでも視聴が可能だ。なおABEMAビデオでは、12月17日23時20分から24日23時19分までアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」の全話無料配信も行われる。

アニメ「Fate/Grand Order -First Order-」

スタッフ

原作:TYPE-MOON

ストーリー原案:奈須きのこ

キャラクター原案:武内崇

監督:難波日登志

助監督:塚田拓郎

脚本:関根アユミ

キャラクターデザイン:後藤圭佑

デザインワークス:赤石沢貴士

色彩設計:竹澤聡

美術デザイン:佐藤豪志

美術監督:海老澤卓也

撮影監督:松井伸哉

編集:定松剛

音楽:川崎龍

主題歌:「色彩」坂本真綾(フライングドッグ)

音響監督:高寺たけし

音響制作:HALF H・P STUDIO

制作:Lay-duce

キャスト

藤丸立香:島崎信長

マシュ・キリエライト:高橋李依

フォウ:川澄綾子

オルガマリー・アニムスフィア:米澤円

ロマニ・アーキマン:鈴村健一

レフ・ライノ―ル:杉田智和

※川崎龍、島崎信長の崎はたつさきが正式表記。