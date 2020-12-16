アニメ「Fate/Grand Order -First Order-」が、明日12月17日22時から23時20分までABEMAアニメ2チャンネルで配信される。
「Fate/Grand Order -First Order-」は、2016年12月31日に「Fate Project 大晦日TVスペシャル First & Next Order」内にて放送された、「FGO」初のアニメ化作品。人理継続保障機関カルデアに招聘された主人公・藤丸立香が、マシュ・キリエライトとともに特異点F・冬木での“ファーストオーダー”に挑む、原作ゲーム序盤のエピソードを描く。ABEMAアニメ2チャンネルでの配信後、プレミアム会員はABEMAビデオでも視聴が可能だ。なおABEMAビデオでは、12月17日23時20分から24日23時19分までアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」の全話無料配信も行われる。
アニメ「Fate/Grand Order -First Order-」
スタッフ
原作：TYPE-MOON
ストーリー原案：奈須きのこ
キャラクター原案：武内崇
監督：難波日登志
助監督：塚田拓郎
脚本：関根アユミ
キャラクターデザイン：後藤圭佑
デザインワークス：赤石沢貴士
色彩設計：竹澤聡
美術デザイン：佐藤豪志
美術監督：海老澤卓也
撮影監督：松井伸哉
編集：定松剛
音楽：川崎龍
主題歌：「色彩」坂本真綾（フライングドッグ）
音響監督：高寺たけし
音響制作：HALF H・P STUDIO
制作：Lay-duce
キャスト
藤丸立香：島崎信長
マシュ・キリエライト：高橋李依
フォウ：川澄綾子
オルガマリー・アニムスフィア：米澤円
ロマニ・アーキマン：鈴村健一
レフ・ライノ―ル：杉田智和
※川崎龍、島崎信長の崎はたつさきが正式表記。