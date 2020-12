明治安田生命J2リーグ第41節が16日に行われた。

勝てば自力でのJ1リーグ昇格圏内の2位以上が決まる首位の徳島ヴォルティスは、ホームで大宮アルディージャと対戦。徳島は21分、浜下瑛が供給した右からのクロスに垣田裕暉が頭で押し込んで合わせた。

2位のアビスパ福岡はアウェイで愛媛FCと対戦し、19分に先制する。右コーナーキックからエミル・サロモンソンがインスイングのボールを供給すると、上島拓巳がニアでコースを変え、飛び込んだ山岸祐也が押し込んだ。前半アディショナルタイムには遠野大弥が左足で豪快な一撃を沈め、2点のリードで折り返した。

3位のV・ファーレン長崎は、ホームでヴァンフォーレ甲府と対戦。長崎は24分、カイオ・セザールがエリアの外から強烈なミドルシュートをゴール左上に突き刺し、リードで折り返した。しかし67分、甲府は左のコーナーから中村亮太朗が頭で合わせて試合を振り出しに戻す。試合はこのまま終了し、長崎は勝ち点「1」の獲得にとどまった。

この結果、徳島は勝ち点を「84」、福岡は勝ち点を「81」に伸ばし、残り1試合で長崎との勝ち点差が「4」以上開いたため、徳島と福岡のJ1リーグ昇格が決定した。徳島は2014年以来、福岡は2016年以来のJ1復帰となる。両者は次節、優勝をかけた直接対決に臨む。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

水戸 0-1 琉球

栃木 1-0 千葉

群馬 3-0 岡山

松本 1-1 東京V

磐田 1-2 町田

京都 0-1 金沢

山口 1-0 新潟

徳島 1-0 大宮

愛媛 0-2 福岡

北九州 2-0 山形

長崎 1-1 甲府

◆■順位表

1位 徳島ヴォルティス(勝ち点84/得失点差+35)

2位 アビスパ福岡(勝ち点81/得失点差+21)

3位 V・ファーレン長崎(勝ち点77/得失点差+25)

4位 ヴァンフォーレ甲府(勝ち点65/得失点差+11)

5位 ギラヴァンツ北九州(勝ち点65/得失点差+9)

6位 ジュビロ磐田(勝ち点60/得失点差+10)

7位 モンテディオ山形(勝ち点59/得失点差+15)

8位 京都サンガF.C.(勝ち点59/得失点差+3)

9位 栃木SC(勝ち点58/得失点差+3)

10位 アルビレックス新潟(勝ち点57/得失点差+2)

11位 水戸ホーリーホック(勝ち点55/得失点差+5)

12位 東京ヴェルディ(勝ち点54/得失点差+1)

13位 松本山雅FC(勝ち点51/得失点差-10)

14位 FC琉球(勝ち点50/得失点差-2)

15位 ジェフユナイテッド千葉(勝ち点50/得失点差-5)

16位 大宮アルディージャ(勝ち点50/得失点差-11)

17位 ツエーゲン金沢(勝ち点49/得失点差-8)

18位 ファジアーノ岡山(勝ち点47/得失点差-12)

19位 FC町田ゼルビア(勝ち点46/得失点差-12)

20位 ザスパクサツ群馬(勝ち点46/得失点差-23)

21位 愛媛FC(勝ち点34/得失点差-28)

22位 レノファ山口FC(勝ち点33/得失点差-29)

◆■次節の対戦カード

▼12月20日(日)14:00

栃木 vs 磐田

大宮 vs 新潟

千葉 vs 北九州

東京V vs 水戸

甲府 vs 岡山

松本 vs 愛媛

京都 vs 群馬

山口 vs 山形

福岡 vs 徳島

長崎 vs 金沢

琉球 vs 町田