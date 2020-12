Apple、ビリー・アイリッシュのオリジナル・ドキュメンタリー世界公開

Apple TV+にて、オリジナル・ドキュメンタリー『ビリー・アイリッシュ: 世界は少しぼやけている』が、2021年2月26日より世界公開される。



R.J.カトラーが監督を務めた本作は、Apple オリジナル・フィルムズが、インタースコープ・フィルムズ、ザ・ダークルーム、ティス・マシン、ライトハウス・マネジメント&メディアと提携して制作された。ビリーの青春と世界的スーパースターに成長するまでの姿を描いており、天才ティーンエイジャーの素性を深く掘り下げた作品となっている。世界ツアーのステージに立つ姿と、自宅での作曲やレコーディング、デビュー・アルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』を制作した風景も納められている。



関連記事:ビリー・アイリッシュ『バッド・ガイ』10億回再生突破記念、世界初の無限再生動画が誕生





<配信情報>



Apple TV+

オリジナル・ドキュメンタリー『ビリー・アイリッシュ: 世界は少しぼやけている』



配信日:2021年2月26日(水)

Apple TV+:https://www.apple.com/jp/apple-tv-plus/