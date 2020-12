[Alexandros]川上洋平 受験時は「バンド活動を全部封印」受験生にエール

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。番組では“進路室”を担当しているということで、大学入学共通テストを1ヵ月後に控える受験生のリスナーから届いたメッセージを紹介し、自身の経験も踏まえてエールを送りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」12月11日(金)放送分)【私は今年受験生です。何年も前からやりたいことがあって、そのために行きたい大学があるのですが、親にはずっと反対されています。入試の話になるといつもマイナスなことしか言われず、受ける大学も何度も説得してしぶしぶOKしてもらって……。でも友達や[Alexandros]さんたちのおかげで、いつも元気もらってます。今は好きな映画もライブもテレビも封印してますが、受験が終わったら解禁して洋平先生が出演するドラマも観ます!(18歳女性)】川上:ありがとうございます(笑)。親にはずっと反対されているんですね……なんででしょうね? まぁでも、親御さんのお考えもあるわけですから、ないがしろにできないんだよね。でも『何度も説得して』『しぶしぶOK』って書いてあるから、強い気持ちが伝わって親御さんも根気負けしたんだよ。この時点で1つ階段上ったんじゃない? って思うし、あとは大事な受験に勝たなきゃな、と思います。でも、映画もライブもテレビも封印してるなんて偉いよね~。先生も受験のときは、バンド活動を全部封印しましたね。ギターも部屋から追いやって……さすがに音楽は聴いてたけど、テレビも観なかったし映画館へも行かなかったよ。まぁそこは集中する期間ということでね……集中するのって大事だからね。でもたまにこうやって、「SCHOOL OF LOCK!」が癒しになればね……「アレキサンドLOCKS!」だけでもいいよ?(笑)。なんかつらいなとか、一言声を掛けて欲しいとか……本当に小さなことでも癒しになるのであれば、メッセージお待ちしております。とは言ってもラストスパートの期間ですから、どちらかと言うと、癒し1割、厳しさ9割で応えていけたらなと思います(笑)。全力で頑張ってください!●「アレキサンドLOCKS!」へのメッセージは、アレキサンドロス掲示板へ<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★12/14(月)~12/18(金)は、スペシャル授業を開催!!★