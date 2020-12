三日月チーズのきらめき☆『トムとジェリー』新作ジュエリーをご紹介

大人のための本格的なキャラクタージュエリーなどを扱うユートレジャーにて、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、今年で誕生から80周年を迎える人気アニメーション『トムとジェリー』とのコラボネックレスが12月15日(水)より予約受付開始される。



チーズでできた三日月で、すやすや眠るキュートなジェリーが愛らしいジュエリーが登場♪

三日月チーズにぶら下がる星モチーフの中央にはダイヤモンドがあしらわれており、ジェリーの見ているであろう素敵な夢を優しく見守るように、キラキラと輝いている。



本商品は、ユートレジャー 新宿店、ユートレジャーコンセプトストア 池袋、ユートレジャーオンラインショップにてお取り扱いされており、シルバー、イエローゴールドコーティングのお品は1万6500円(税込)。K18イエロー/ピンク/ホワイトゴールドのお品は6万6000円(税込)となっている。



胸元に飾って、ジェリーがどんな夢を見ているのか思いを馳せるのもいいかも♪



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & ™ Turner Entertainment Co. (s20)