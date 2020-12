田中達之(CANNABIS)がキャラクターデザインを手がけたゲーム「リンダキューブ」の25周年を記念して、ポップアップストアが12月24日から2021年1月5日にかけて東京・裏参道ガーデンで開催される。

会場では田中と、企画・ゲームデザイン・シナリオを担当した桝田省治の監修による限定グッズを販売。VIDEO GAME TOKYOプロデュースのTシャツ、パーカー、キャップといったアパレル商品、カレンダー、ステッカー、マグカップといった雑貨などをラインナップする。グッズブランドの豆魚雷によるビッグサイズのアクリルスタンド、キーホルダーなどイラストを全面に押し出したアイテムも用意。ポップアップストアの開催に先がけ、Web通販での予約も受け付けている。商品の発送はイベント終了後の2021年2月ごろになる見込み。

またゲーム中に登場したモノリス、手形認証システムを再現したオブジェや、田中が描いた作品イラストの複製原画も展示される。詳細はポップアップストアの特設サイトで確認を。

(c)1997 Sony Interactive Entertainment Inc. Under License from Alfa System,MARS,and NEC BIGLOBE,Ltd.