「香水」「キンモクセイ」…2020年にTikTokでバズった曲7選

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。12月14日(月)の放送では、2020年にTikTokでバズった音楽を特集。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、各楽曲を紹介しそれぞれ感想を語りました。さかた校長:2020年は、TikTokをきっかけに流行った曲がたくさんありましたね。なかにはリリース直後じゃなくて、何年か前にリリースにした曲がブレイクしたパターンもあったりね。こもり教頭:TikTokへの投稿をきっかけに、YouTubeやSpotify、LINE MUSICでの再生数がどんどん上がっていく、というパターンもありましたね。さかた校長:なので今夜は、TikTokをきっかけに流行った曲を聴いていきます!【香水 / 瑛人 (Official Music Video)】さかた校長:この曲のリリースは、2019年4月なんですね。1年後の"歌ってみた動画"をきっかけにブレイクということですが、僕らもめちゃめちゃ聴きましたよね。こもり教頭:しかも瑛人さんは、「NHK紅白歌合戦」に初出場もされますから。この楽曲の認知度がきっかけになったのかもしれませんよね。さかた校長:ただ、チョコプラ先生のカバーが似すぎていて! 本家だと思ったという人もいて、すごくバズったよね(笑)。こもり教頭:そうそう(笑)。さかた校長:あとはダンサーとのコラボもあったりして……もし僕らでやろうとなったら、教頭はMVのダンスはできますか?こもり教頭:もしやるんだったら……やるよ!(笑)。【オレンジスパイニクラブ『キンモクセイ』Music Video】さかた校長:この曲は、YouTubeにミュージックビデオがアップされたのが2018年!こもり教頭:2年前ですか!さかた校長:今年、それがブレイクしたということで。(10月29日に)スズキユウスケ先生とスズキナオト先生が(番組に)来てくれましたけど、腰の低いめちゃくちゃいい方たちでしたね。他にもいい曲がたくさんあるので、聴いてみてほしいです。川崎鷹也-魔法の絨毯【OFFICIAL MUSIC VIDEO】さかた校長:先日(11月30日に)遊びに来てくれました川崎鷹也先生ですが……この曲のリリースも2018年なんですね。2年後、TikTokへの投稿をきっかけにブレイクと。こもり教頭:それをきっかけに、2020年になってミュージックビデオが作られたりもあって……こういうパターンもあるんだな、という新しい楽曲の伝わり方でしたね。さかた校長:川崎先生が番組に来られたときに、"好きな人のためにアルバムを1枚作りました"、"実はその人は、今は僕の奥さんです"というエピソードを聞かせてもらって……"今、奥さんも聴いています"ってね。嘘みたいに羨ましい話を聞かせてくれたよね。こもり教頭:あれは半端なかったよね。しかもこの曲は自分で投稿したんじゃなくて、本人が知らないところで動画のBGMに使われたところからブレイクしたんだよね。さかた校長:うん。"姉が勝手に履歴書を送って、ジャニーズに入りました"みたいな黄金パターンだよね(笑)。こもり教頭:そうそう(笑)。さかた校長:この曲がインディーズでリリースされたのは、2019年12月と。そのヒットもあり、2020年8月にメジャーデビューされました。こもり教頭:うん。いままでは、"メジャーデビューしました!"といって広がっていくパターンは大道であったけど……そうじゃなくて、投稿する人が自分で手に取ったこの曲の思いに賛同して使いたい、と思ったってことだよね。そういう思いがどんどん広がって、この曲を歌っている人を後押しするっていう。このパターンって、なかなか新しい感じだよね。さかた校長:そうだね。以前「かごめ」という曲もオンエアしましたけど、この曲以外にも素敵な曲があるので聴いてみてほしいですね。さかた校長:2020年6月に、この曲の15秒バージョンをTikTokに投稿したところ、1ヵ月後に……1ヵ月後ですよ? 数億回再生されたと!こもり教頭:すごいよ(笑)。さかた校長:そして2ヵ月後には、25万の関連動画が作成されたそうです。こもり教頭:すごいなぁ(笑)。だって覚えているけど……夏ごろかな? 校長にずっと「きゅんです!」ってやりまくって、校長に怒られたことあるもん。さかた校長:ウソみたいに「きゅんです!」ってやってたよね(笑)。それくらい、生活に入っていたんだよね。こもり教頭:入ってたね~。ポケットに手を入れる度に考えたもんね(笑)。さかた校長:この曲をTikTokに初投稿したのが2020年2月ということで……ひらめ先生ももさを。先生も、弾き語りのスタイルで顔は出していないんですよね。こもり教頭:そうですね。(今回紹介している楽曲たちは)コロナの影響もあるのか、温かみがあって作り手が近くに感じる音楽ですよね。さかた校長:うん。より"自分の曲"に感じるのかな。こもり教頭:共感があるのかもしれないですね。さかた校長:2019年からTikTokやYouTubeに弾き語りのカバー動画を公開して以来、TikTokのフォロワーはすでに110万人と!こもり教頭:すごい!さかた校長:この曲は事務所にもレコード会社にも所属していないなかでリリースし、LINE MUSICのウィークリーランキングでなんと1位を獲得!こもり教頭:素晴らしい!さかた校長:そういうりりあ。先生ですけど……みんな、気になるでしょ?!こもり教頭:なってる! なってる!さかた校長:そのりりあ。先生が、本日の生放送教室に登場!こもり教頭:このフリまでが、めちゃくちゃ長かったな……(笑)。この日は、りりあ。さんが生出演。「浮気されたけどまだ好きって曲。」や新曲の「蛙化現象に悩んでいる私の話。」についてのインタビューや、"蛙化現象"に悩むリスナーの話などをお届けしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55