TVアニメ「ログ・ホライズン 円卓崩壊」の新キャスト第2弾が発表された。葉蓮仙女役を沢海陽子、ファーデャオ役を井澤詩織が演じる。

葉蓮仙女は大陸を旅するカナミたちや、隠遁生活を送るクラスティの前に現れる謎の女性。ファーデャオはクラスティが過ごす白桃廟で、身の回りの世話をしている侍女だ。「ログ・ホライズン 円卓崩壊」は2021年1月13日よりNHK Eテレで放送される。

ログ・ホライズン 円卓崩壊

NHK Eテレ：2021年1月13日（水）より毎週水曜日19:25～

スタッフ

原作：橙乃ままれ

ストーリー監修：桝田省治

キャラクター原案：ハラカズヒロ

監督：石平信司

キャラクターデザイン：小坂知

シリーズ構成：根元歳三

脚本：大西信介、入江信吾

音響監督：はたしょう二

音楽：高梨康治

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

シロエ：寺島拓篤

直継：前野智昭

アカツキ：加藤英美里

にゃん太：中田譲治

トウヤ：山下大輝

ミノリ：田村奈央

五十鈴：松井恵理子

ルンデルハウス：柿原徹也

てとら：藤井ゆきよ

マリエール：原由実

ヘンリエッタ：高垣彩陽

セララ：久野美咲

レイネシア：伊瀬茉莉也

エリッサ：葉山いくみ

カナミ：井上麻里奈

クラスティ：櫻井孝宏

高山三佐：名塚佳織

リーゼ：村川梨衣

ソウジロウ：下野紘

ミチタカ：後藤ヒロキ

カラシン：岡本信彦

アイザック：日野聡

アインス：西田雅一

ウィリアム＝マサチューセッツ：中村悠一

ほか

(c)橙乃ままれ・KADOKAWA/LHP