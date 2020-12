2001年公開の「ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃」「劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険」の入場者特典として配布されたフィギュア・ゴジハムくんの生誕20周年プロジェクトが始動。併せてハム太郎のボイスを使った映像が公開された。

ゴジハムくんがお目見えしたのは2001年12月15日。プロジェクトではそれからちょうど19年を迎えた本日12月15日から、2021年12月15日まで、さまざまな企画を展開していく。映像ではハム太郎の声が生誕20周年プロジェクトのスタートを宣言。「へけっ!」や「てちてち」といったおなじみのセリフも聴くことができる。またゴジハムくんのぬいぐるみが、2021年春に発売されることも明らかに。価格は税込1760円で、フィギュアと同じ赤、青、緑の3色で展開される。販売場所など、詳細は続報を待とう。

さらに「とっとこハム太郎」公式サイトでは本日12月15日に、アメコミ作家のマット・フランクが描いたゴジハムくんの複製原画の注文受付がスタート。同イラストをデザインしたグッズが通販サイトのゴジラ・ストアにて販売されているほか、ゴジハムくん公式Twitter(@godzihamkun)では2021年2月28日まで、プレゼントキャンペーンが開催されている。

TM & (c) TOHO CO., LTD. (c)河井リツ子/小学館