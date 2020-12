キャラ型ルービックキューブに『鬼滅の刃』が登場！

メガハウスは、ルービックキューブとキャラクターを掛け合わせた立体パズル『Charaction CUBE(キャラクションキューブ)』シリーズの第7弾(全3種)を2020年12月中旬から発売する。



「Charaction CUBE」は、日本国内でルービックキューブシリーズの販売を行うメガハウスが企画・開発を手掛けている。コロッとした大きな頭部が特長的な素体に、国内外で人気のIP(キャラクターなどの知的財産)を掛け合わせた立体パズルは、日本発のルービックシリーズとして、アジアを皮切りに世界に向けて販売を拡大している。現在、本シリーズを合わせて46種で展開中だ。



全高約85ミリの本体は7つの分割パーツで構成され、ルービックキューブならではの立体パズルとしての楽しさはそのままに、統一の素体のフォーマットにより、コレクションアイテムとしても楽しめる。

w

「Charaction CUBE SERIES7」は、TVアニメ『鬼滅の刃』より、「竈門炭治郎(かまどたんじろう)」、「竈門禰豆子(かまどねずこ)」、「我妻善逸(あがつまぜんいつ)」をラインアップ。お気に入りのキャラクターを、回しても飾っても楽しめる。



>>>Charaction CUBEの解説画像と第7弾の3種を見る



※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正しい表記となります。



(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

Rubik's® Used under licence Rubiks Brand Ltd.All rights reserved.

(C)1974 Rubik's® Used under licence Rubiks Brand Ltd. All rights reserved.