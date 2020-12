ヨーロッパリーグ(EL)・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の組み合わせ抽選会が14日に行われた。

日本代表MF久保建英が所属するビジャレアルはチャンピオンズリーグ(CL)グループステージを3位で終えELに回ったMF奥川雅也所属のザルツブルクと対戦。MF三好康児の所属するロイヤル・アントワープはレンジャーズと激突する。

プレミアリーグで首位を走るトッテナムはヴォルフスベルガーと、マンチェスター・Uはレアル・ソシエダとの対戦が決定。今シーズンリーグ戦無敗をキープし好調のミランはツルヴェナ・ズヴェズダと、アヤックスはリールと対戦する。

なお、ファーストレグは2月18日に、セカンドレグは25日に行われる。

ラウンド32の組み合わせは以下の通り。

■ELラウンド32対戦カード

ヴォルフスベルガー(オーストリア) vs トッテナム(イングランド)

ディナモ・キエフ(ウクライナ) vs クラブ・ブルージュ(ベルギー)

レアル・ソシエダ(スペイン) vs マンチェスター・U(イングランド)

ベンフィカ(ポルトガル) vs アーセナル(イングランド)

ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) vs ミラン(イタリア)

ロイヤル・アントワープ(ベルギー) vs レンジャーズ(スコットランド)

スラヴィア・プラハ(チェコ) vs レスター(イングランド)

ザルツブルク(オーストリア) vs ビジャレアル(スペイン)

ブラガ(ポルトガル) vs ローマ(イタリア)

クラスノダール(ロシア) vs ディナモ・ザグレブ(クロアチア)

ヤング・ボーイズ(スイス) vs レヴァークーゼン(ドイツ)

モルデ(ノルウェー) vs ホッフェンハイム(ドイツ)

グラナダ(スペイン) vs ナポリ(イタリア)

マッカビ・テル・アビブ(イスラエル) vs シャフタール(ウクライナ)

リール(フランス) vs アヤックス(オランダ)

オリンピアコス(ギリシャ) vs PSV(オランダ)