チャンピオンズリーグ(CL)・決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)の組み合わせ抽選会が14日に行われた。

前回大会王者のバイエルンはラツィオと激突。また、パリ・サンジェルマンは“カンプ・ノウの奇跡”を思い起こさせるバルセロナとの対戦となった。

日本代表MF南野拓実が所属するリヴァプールはドイツの雄ライプツィヒと、日本代表MF中島翔哉が所属するポルトはユヴェントスとの試合が決まった。

ラウンド16はファーストレグが2021年2月16日、17日、23日、24日に、セカンドレグが3月9日、10日、16日、17日に開催される。

■ラウンド16対戦カード

ボルシアMG(ドイツ) vs マンチェスター・C(イングランド)

ラツィオ(イタリア) vs バイエルン(ドイツ)

アトレティコ・マドリード(スペイン) vs チェルシー(イングランド)

ライプツィヒ(ドイツ) vs リヴァプール(イングランド)

ポルト(ポルトガル) vs ユヴェントス(イタリア)

バルセロナ(スペイン) vs パリ・サンジェルマン(フランス)

セビージャ(スペイン) vs ドルトムント(ドイツ)

アタランタ(イタリア) vs レアル・マドリード(スペイン)