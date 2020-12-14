TVアニメ「蜘蛛ですが、なにか？」と「転生したらスライムだった件 第2期」のコラボ特番が、12月19日20時からYouTubeで無料生配信される。
2021年1月より放送される両作品。特番では「蜘蛛ですが、なにか？」に登場する“私”役の悠木碧とシュン役の堀江瞬、「転生したらスライムだった件 第2期」に登場するリムル役の岡咲美保が出演し、「蜘蛛ですが、なにか？」第1話の「特別先行10分映像」も公開される予定だ。またコラボ特番に向けて、Twitterにて2作品に関する質問を募集。「#蜘蛛ですが」「#転スラ」「#奇跡のコラボ特番」の3つのハッシュタグを付けて、質問をツイートすると応募が完了する。
TVアニメ「蜘蛛ですが、なにか？」
放送情報
AT-X：2021年1月8日（金）より毎週金曜日21:30～ ※リピート放送：毎週火曜9:30～ / 毎週木曜15:30～
TOKYO MX：2021年1月8日（金）より毎週金曜日22:30～
BS11：2021年1月8日（金）より毎週金曜日23:00～
KBS京都：2021年1月8日（金）より毎週金曜日24:00～
サンテレビ：2021年1月8日（金）より毎週金曜日24:00～
テレビ愛知：2021年1月8日（金）より毎週金曜日27:05～
配信情報
ひかりTV：2021年1月8日（金）より毎週金曜日22:00～
dTVチャンネル：2021年1月12日（火）より毎週火曜日22:30～
ABEMA：2021年1月13日（水）より毎週水曜日22:00～
dアニメストア、Netflix、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、Amazon Prime Video、J:COMオンデマンド、TELASA、アニメ放題、U-NEXT、あにてれ、Rakuten TV、PlayStation Video、DMM.com 動画、ビデオマーケット、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ、ムービーフルplus、GYAO!、niconico：2021年1月15日（金）22:00～順次配信予定
スタッフ
原作：馬場翁「蜘蛛ですが、なにか?」（カドカワBOOKS刊）
原作イラスト：輝竜司
監督：板垣伸
シリーズ構成：馬場翁、百瀬祐一郎
キャラクターデザイン：田中紀衣
音楽：片山修志
助監督：上田慎一郎
アニメーション制作：ミルパンセ
製作：蜘蛛ですが、なにか？製作委員会
キャスト
「私」：悠木碧
シュン：堀江瞬
カティア：東山奈央
ユーゴー：石川界人
スー：小倉唯
フェイ：喜多村英梨
フィリメス：奥野香耶
ユーリ：田中あいみ
ユリウス：榎木淳弥
TVアニメ「転生したらスライムだった件 第2期」
放送情報
第1部
TOKYO MX：2021年1月12日（火）より毎週火曜23:00～
MBS：2021年1月12日（火）より毎週火曜27:30～
BS11：2021年1月12日（火）より毎週火曜23:30～
テレビ愛知：2021年1月12日（火）より毎週火曜26:05～
テレビ北海道：2021年1月12日（火）より毎週火曜25:35～
TVQ九州放送：2021年1月12日（火）より毎週火曜27:05～
とちぎテレビ：2021年1月12日（火）より毎週火曜24:00～
群馬テレビ：2021年1月12日（火）より毎週火曜24:30～
第2部
2021年7月より放送開始予定
スタッフ
原作：川上泰樹、伏瀬、みっつばー「転生したらスライムだった件」（講談社『月刊少年シリウス』連載）
監督：中山敦史
シリーズ構成：筆安一幸
キャラクターデザイン：江畑諒真
音楽：Elements Garden
アニメーション制作：エイトビット
キャスト
リムル：岡咲美保
大賢者：豊口めぐみ
ベニマル：古川慎
シュナ：千本木彩花
シオン：M・A・O
ソウエイ：江口拓也
ハクロウ：大塚芳忠
ランガ：小林親弘
ゴブタ：泊明日菜
リグルド：山本兼平
ガビル：福島潤
ゲルド：山口太郎
ディアブロ：櫻井孝宏
ヒナタ：沼倉愛美
クレイマン：子安武人
ショウゴ・タグチ：小林千晃
キョウヤ・タチバナ：野上翔
キララ・ミズタニ：河野ひより
(c)馬場翁・輝竜司／KADOKAWA／蜘蛛ですが、なにか？製作委員会