「孤独でくじけそう…」国立大学の合格を目指す受験生の悩み

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。11月11日(金)の放送では、パーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、「学校に国立大学を目指す友達がいなくてくじけそう」という受験生にエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。【リスナーの宣言:まわりに自分と同じ状況の人がいなくて孤独でくじけそうですが、中学の頃から目指していた国立大学に合格できるように頑張ります!】こもり教頭:まわりには国立大学を目指してる友達がいないってこと?リスナー:はい。推薦で(既に)決まった子が4割ぐらいで、残りの6割のうちのほとんどが私立志望で、クラスに3人くらいしか国立(志望)がいない状況です。さかた校長:なるほどなー。こもり教頭:私立と国立で、受験勉強は変わってくるものですか?さかた校長:そう。俺は私立大学を受験したんだけど、(国立大学は)とにかく選択教科が多いよな。リスナー:そうですね。さかた校長:勉強する教科が純粋に(多い)。私立は3教科だったりするけど、国立だとまんべんなく勉強しないと……みたいな。何科目ぐらい受けるの?リスナー:5教科8科目です。こもり教頭:いやいや! 倍どころの話じゃないね!さかた校長:そうだね。だから、時間の振り分けとか大変なんだよな。リスナー:はい。こもり教頭:今勉強はどれぐらいやっているの?リスナー:平日が5時間ぐらいで、休日が9~10時間ぐらい。さかた校長・こもり教頭:やってるね~!リスナー:(笑)こもり教頭:それって、どんな科目を勉強しているか聞いてもいい?リスナー:5教科が“国・数・英・理・社”なんですけど、数学と理科が苦手なので、そこを重点的にやっていますね。こもり教頭:そうか……。まわりの子と話せてはいるの?リスナー:本当に私立(受験)の子が多いので、“「国立だから教科数が多くて大変なんだよね」って言うのが嫌味っぽくなっちゃうかな”と思って、なかなか相談しにくいんですよね。こもり教頭:しかも今は、ちょっとピリピリしている時期だしな。“自分だけ大変アピールしてきて、何なん?”とかね。志望校との実力差はどんな感じ?リスナー:ずっと模試はE判定で、偏差値は5くらい差があります。こもり教頭:じゃあ、もう今本当に“ラストスパートかけて頑張るぞ”の時期に入っている?リスナー:はい、そうですね。こもり教頭:ちなみに志望校はどんなところなの?リスナー:教育学部がすごい有名なところです。こもり教頭:“中学の頃から”って言っていたけど、何でそこに行きたいの?リスナー:小学校の先生になりたくて。1人ひとりの生徒に向き合って、一緒に悩んだり前に進ませてくれる存在ってすごく“素敵だな”ってずっと思っていたので。こもり教頭:なるほどな。目標を達成するには、その大学に絶対に入りたい?リスナー:はい、そうです。こもり教頭:そういう目標・夢があっても、“くじけちゃうな”って思う日もあるんだ。リスナー:はい。理系科目が本当に苦手なので、できないと“あ、もうダメだ”ってすごいマイナス思考になっちゃって、そこから現実逃避でYouTubeを観たりしちゃいます(笑)。こもり教頭:今、すごいネガティブな気持ちを抱えてるわけじゃん。それで教室とかにいると、より孤独感みたいなのを感じるの?リスナー:そうですね。悩みを話せる人があんまりいないので、余計にどんどん“孤独だな”って思っちゃいますね。こもり教頭:そのネガティブと戦うのもつらいときがある。でも夢はちゃんとあるんだもんな。リスナー:はい。絶対に受かりたいです。さかた校長:“私立に行きたい人たちがほとんどで、ちょっと嫌味っぽく取られる気がしてなかなか話せない”って言っていたけど、俺も大学受験のとき、親友はみんな国立で俺だけ私立だったんだけど、そこは全然関係なかったよ。やっぱり、勉強に対しての悩みは同じ。勉強量は違うにしても種類は一緒だったんだよね。だから、相手がきみに頼ってもらえるようにすればいいだけで、きみが頼ったぶん、自分が頼ってもらったときに助けてあげれば、悩みを打ち解けられるんじゃないかなと思って、俺はこのメッセージを君に贈ろうと思う!こもり教頭:目標とか夢にチャレンジするときって、1人なんだよね。どんなにまわりの人に助けてもらっても、本番のときに戦うのは自分1人だし、みんなで1つの目標に向かうときでも、戦うのは1人。俺もたくさんの人に支えられながらも、目標に向かって突き進んでるときはやっぱり1人なんだよね。“仲間に助けられる”っていうのは事実だし、“仲間がいたから頑張れた”っていうのは嘘じゃない。だけど今、きみが感じている孤独に勝ったとき、目標・夢を掴み取っているときだと思うんだよね。だから、今感じてる孤独ってはつらいし大変なことが多いけど、本番もきっとその孤独がやってくるから、その孤独に“打ち勝って欲しい”という強い願いを込めて、このメッセージを書かせてもらいました。リスナー:ありがとうございます。こもり教頭:最後に今の気持ちを聞かせてもらえるか?リスナー:校長と顧問に言っていただいたことを糧に、これからさらに頑張りたいと思います!こもり教頭:よし頑張れよ! 掴み取れ!!リスナー:ありがとうございます!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/