山崎まさよしが12月18日にCMソング集「山崎×CM」を配信リリースする。

山崎は2018年に映画主題歌集「山崎×映画」配信リリース。「山崎×CM」はその続編となる企画アルバムだ。今作には代表曲「One more time, One more chance」やデビュー曲「月明かりに照らされて」を含む全7曲が収録される。

また山崎が8月にリリースした新作「ONE DAY」の収録曲「Updraft」が、オーディオテクニカのプロジェクト「Power of Sound Project」の応援動画に使用されることとなった。「Power of Sound Project」はオーディオテクニカと山崎が所属するオフィスオーガスタがタッグを組み、音楽を愛する人々をサポートしていくプロジェクト。応援動画は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けてデビュー25周年ツアーが中止になってしまった山崎と、演奏発表の場を失ってしまった埼玉県の叡明高等学校吹奏楽部の思いがクロスオーバーする内容となっている。動画内で流れる「Updraft」はゲストコーラスとしてオフィスオーガスタの大橋卓弥(スキマスイッチ)と秦基博を招いたスペシャルアレンジバージョンで、この音源は「山崎×CM」に収録される。

山崎まさよし「山崎×CM」収録曲

01. 月明かりに照らされて(セゾンカードインターナショナル テレビCFイメージソング)

02. アドレナリン(株式会社イシダ CMソング)

03. ガムシャラ バタフライ(日産「パルサー」テレビCMソング)

04. Flowers(日本ペイント「日本ペイントの部屋篇」CMソング)

05. 回想電車(近畿日本鉄道「語りたくなる、伊勢志摩。」CMソング)

06. Updraft(Power of Sound ver.)(オーディオテクニカ「Power of Sound Project」企業ブランドCMソング)

07. One more time, One more chance(日清食品 どん兵衛「どんぎつねがいない篇」CMソング / 「ロマンシング サガ リ・ユニバース」2nd Anniversary Campaign「ロマサガRS ロマサガファンに。篇」CMソング)

山崎まさよし「Power of Sound Project」コメント

映像撮影の感想、見どころ

神奈川県民ホールでのコンサートツアーが中止になってしまったので、再び訪れることができてよかったです。ロケ地に選んでいただいて感謝しています。年齢は関係なく、音楽という物事をテーマにして取り上げられているので非常に感心しました。

「Updraft(Power of Sound ver.)」について

この曲を作った当時は、1人の意識で作っていましたが、スキマスイッチと秦が参加してくれたことで、どこまでも広がっていけるような印象を持ちました。誰とでもコラボできる楽曲なのかなと思いますので、それこそ吹奏楽とのコラボができたら嬉しいですね。

映像を観た感想

すごく立派な勇姿が見れました。吹奏楽部という、画面上での画の強さを感じました。誇りを持って取り組んでいるのが伝わりました。

音楽活動が制限されてる方へのメッセージ

こういった制限されている中ではありますが、気持ちを潤すのも音楽だと思う。“音楽を楽しむ”というのは、形が変わってもできますし、気持ちの持ちようで乗り切れるのではと思います。