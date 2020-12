堂本剛(KinKi Kids)のソロプロジェクト、ENDRECHERIのライブDVD / Blu-ray「ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2019」が、1月27日にリリースされる。

この作品には2019年8月リリースのアルバム「NARALIEN」を携えて行われた全国ツアーより、大阪・大阪フェスティバルホールでのファイナル公演の模様を収録。初回限定盤にはツアー初日の神奈川・横浜アリーナ公演より4曲の映像が、通常盤には30分を超えるMC映像が特典映像として追加収録される。

ENDRECHERI「ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2019」収録内容

DISC 1

・END RE CHERI

・NARALIEN

・FUNK TRON

・Crystal light

・YOUR MOTHER SHIP

・4 10 cake

・Tu FUNK

・INTER

・T & U

・人類の此処

・funky レジ袋

・PURPLE FIRE

・MusiClimber

・愛 get 暴動 世界!!!

・I'm gonna show U how 2 FUNK

・INTER

・Chance Comes Knocking.

初回限定盤DISC 2

・水面音

・SESSION

SPECIAL REEL

LIVE at YOKOHAMA ARENA

・FUNK TRON

・Heki

・NIPPON

・SESSION

通常盤DISC 2

・水面音

・SESSION

SPECIAL REEL

・MC at Festival HALL