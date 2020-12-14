堂本剛（KinKi Kids）のソロプロジェクト、ENDRECHERIのライブDVD / Blu-ray「ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2019」が、1月27日にリリースされる。
この作品には2019年8月リリースのアルバム「NARALIEN」を携えて行われた全国ツアーより、大阪・大阪フェスティバルホールでのファイナル公演の模様を収録。初回限定盤にはツアー初日の神奈川・横浜アリーナ公演より4曲の映像が、通常盤には30分を超えるMC映像が特典映像として追加収録される。
ENDRECHERI「ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2019」収録内容
DISC 1
・END RE CHERI
・NARALIEN
・FUNK TRON
・Crystal light
・YOUR MOTHER SHIP
・4 10 cake
・Tu FUNK
・INTER
・T & U
・人類の此処
・funky レジ袋
・PURPLE FIRE
・MusiClimber
・愛 get 暴動 世界!!!
・I'm gonna show U how 2 FUNK
・INTER
・Chance Comes Knocking.
初回限定盤DISC 2
・水面音
・SESSION
SPECIAL REEL
LIVE at YOKOHAMA ARENA
・FUNK TRON
・Heki
・NIPPON
・SESSION
通常盤DISC 2
・水面音
・SESSION
SPECIAL REEL
・MC at Festival HALL