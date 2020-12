11日から13日にかけて開催されたプレミアリーグ第12節は意外な結果に終わった。

マンチェスター・Uとマンチェスター・Cによる“マンチェスター・ダービー”は、両者譲らずスコアレスドローで終了。チェルシーはアウェイでエヴァートンに0-1で敗れ、リーグ戦10試合ぶりの黒星となった。リヴァプールはアウェイでフラムと対戦。25分に先制を許したものの、79分にモハメド・サラーのPK弾で追いつき、1-1で終えた。

データサイト『OPTA』によると、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・U、マンチェスター・Cの4クラブが揃って週末開催試合で未勝利に終わったのは2016年2月6〜7日以来の出来事となった。

また、首位トッテナムも23分にハリー・ケインのゴールで先制したが、81分に追いつかれ、1-1で終え白星を飾れず。前節終了時点で上位10位までに位置していたクラブで、今節勝利を収めたのはウェストハム(リーズに2-1で勝利)とエヴァートン、サウサンプトン(シェフィールド・Uに3-0で勝利)、レスター(ブライトンに3-0で勝利)の4クラブだけとなった。

5季ぶりの珍事が発生したプレミアリーグ第12節の結果は以下の通り。次節は15日〜17日に開催される。

■プレミアリーグ第12節

リーズ 1-2 ウェストハム

ウルヴァーハンプトン 0-1 アストン・ヴィラ

ニューカッスル 2-1 ウェスト・ブロムウィッチ

マンチェスター・U 0-0 マンチェスター・C

エヴァートン 1-0 チェルシー

サウサンプトン 3-0 シェフィールド・U

クリスタル・パレス 1-1 トッテナム

フラム 1-1 リヴァプール

アーセナル 0-1 バーンリー

レスター 3-0 ブライトン

■プレミアリーグ第12節順位

1位 トッテナム(勝ち点25)

2位 リヴァプール(勝ち点25)

3位 レスター(勝ち点24)

4位 サウサンプトン(勝ち点23)

5位 チェルシー(勝ち点22)

6位 ウェストハム(勝ち点20)

7位 エヴァートン(勝ち点20)

8位 マンチェスター・U(勝ち点20)※1試合未消化

9位 マンチェスター・C(勝ち点19)※1試合未消化

10位 アストン・ヴィラ(勝ち点18)※2試合未消化

11位 クリスタル・パレス(勝ち点17)

12位 ニューカッスル(勝ち点17)※1試合未消化

13位 ウルヴァーハンプトン(勝ち点17)

14位 リーズ(勝ち点14)

15位 アーセナル(勝ち点13)

16位 ブライトン(勝ち点10)

17位 バーンリー(勝ち点9)※1試合未消化

18位 フラム(勝ち点8)

19位 ウェスト・ブロムウィッチ(勝ち点6)

20位 シェフィールド・U(勝ち点1)

■プレミアリーグ第13節対戦カード

・15日開催

ウルヴァーハンプトン vs チェルシー

マンチェスター・C vs ウェスト・ブロムウィッチ

・16日開催

アーセナル vs サウサンプトン

リーズ vs ニューカッスル

レスター vs エヴァートン

フラム vs ブライトン

ウェストハム vs クリスタル・パレス

リヴァプール vs トッテナム

・17日開催

アストンヴィラ vs バーンリー

シェフィールド・U vs マンチェスター・U