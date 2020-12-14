HiRock・古味慎也原作によるTVアニメ「EX-ARM エクスアーム」の放送情報が発表された。

これは本日12月14日発売の週刊少年ジャンプ2021年2号（集英社）で明らかになったもの。TOKYO MXでは2021年1月10日25時5分、サンテレビでは1月10日25時30分、BSフジでは1月12日24時に放送スタートする。

「EX-ARM エクスアーム」は交通事故後に脳だけを取り出され、超常的な能力を持つ兵器となってしまった高校生・夏目アキラが主人公のバトルアクション。メインキャストには斉藤壮馬、小松未可子、鬼頭明里が名を連ねている。

TVアニメ「EX-ARM エクスアーム」

TOKYO MX：2021年1月10日（日）より毎週日曜日25:05～

サンテレビ：2021年1月10日（日）より毎週日曜日25:30～

BSフジ：2021年1月12日（火）より毎週火曜日24:00～



スタッフ

監督：木村好克

脚本：トミー・モートン

音楽：木村創 a.k.a. FIQTIV

アクション監督：大内貴仁

アニメーション制作：ビジュアルフライト

キャスト

夏目アキラ：斉藤壮馬

上園美波：小松未可子

アルマ：鬼頭明里

士牙：浪川大輔

鹿王院千景：上坂すみれ

アリス姫神：石川由依

キムラ：八代拓

近藤：左座翔丸

ソーマ：小林ゆう

ユグドラシル：富田美憂

宗像香織：新井里美

夏目柊一：遊佐浩二

(c)古味慎也・HiRock／集英社・「EX-ARM」製作委員会 (c)古味慎也・HiRock/集英社