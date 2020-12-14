HiRock・古味慎也原作によるTVアニメ「EX-ARM エクスアーム」の放送情報が発表された。
これは本日12月14日発売の週刊少年ジャンプ2021年2号（集英社）で明らかになったもの。TOKYO MXでは2021年1月10日25時5分、サンテレビでは1月10日25時30分、BSフジでは1月12日24時に放送スタートする。
「EX-ARM エクスアーム」は交通事故後に脳だけを取り出され、超常的な能力を持つ兵器となってしまった高校生・夏目アキラが主人公のバトルアクション。メインキャストには斉藤壮馬、小松未可子、鬼頭明里が名を連ねている。
TVアニメ「EX-ARM エクスアーム」
TOKYO MX：2021年1月10日（日）より毎週日曜日25:05～
サンテレビ：2021年1月10日（日）より毎週日曜日25:30～
BSフジ：2021年1月12日（火）より毎週火曜日24:00～
スタッフ
監督：木村好克
脚本：トミー・モートン
音楽：木村創 a.k.a. FIQTIV
アクション監督：大内貴仁
アニメーション制作：ビジュアルフライト
キャスト
夏目アキラ：斉藤壮馬
上園美波：小松未可子
アルマ：鬼頭明里
士牙：浪川大輔
鹿王院千景：上坂すみれ
アリス姫神：石川由依
キムラ：八代拓
近藤：左座翔丸
ソーマ：小林ゆう
ユグドラシル：富田美憂
宗像香織：新井里美
夏目柊一：遊佐浩二
(c)古味慎也・HiRock／集英社・「EX-ARM」製作委員会 (c)古味慎也・HiRock/集英社