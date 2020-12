クリトリック・リス、アルバム『ROAD TO GUY』から3日連続でMV公開

クリトリック・リスが、12月16日(水)にリリースする新アルバム『ROAD TO GUY』より「PUNKISHMAN IN BBQ」「さよなら高円寺」「LOST SUMMER」のMVを12月13日(日)、14日(月)、15日(火)の3日間に分けて公開する。



その第一弾として、12月13日(日)22時に「PUNKISHMAN IN BBQ」が公開。新潟県糸魚川市で、大自然の中、バーベキューを行った様子を撮影した作品となっている。



関連記事:クリトリック・リス、坂本慎太郎からの助言に対して「ボタンを押す人」オファー



12月14日(月)22時に公開される「さよなら高円寺」は、全編、高円寺で撮影されており、スギムが行きつけの多国籍料理で知り合ったという現役大学生の星朱音がスギムの後輩ミュージシャン役として出演。12月15日(火)22時に公開される「LOST SUMMER」は、2020年11月2日に大阪城音楽堂で行われた「栗フェス」のライブ映像となっている。



この3曲が収録されているアルバム『ROAD TO GUY』を引っさげての東名阪レコ発ツアー〈ROAD TO GUY レコ発ワンマン〉も開催。12月18日(金)の東京・新代田FEVERを皮切りに、12月23日(水)名古屋・今池HUCKFINN、12月25日(金)大阪・堺FANDANGOと3箇所を巡る。



クリトリック・リスYouTubeチャンネル

https://youtube.com/channel/UCaFXIh2ooI_OKL20fUxBfdg



■スギム(クリトリック・リス) コメント

世の中、本当に大変だけど、みなさんお元気ですか? 僕はニューアルバム発売に向けて忙しくやってます。今度出るアルバムは本当に全部いい曲で自信があります。その中から映像にしてみたら楽しそうな曲を3曲を選んでMVにしました。MVを観て少しでも何かを感じてもらえたら、新アルバム『ROAD TO GUY』を買ってください。アルバムが売れないと高円寺に借りてる部屋の家賃が払えなくって、本当に「さよなら高円寺」になってしまうんです。







クリトリック・リス『ROAD TO GUY』

発売日:2020年12月16日(水)

レーベル:SCUM EXPLOSION

価格:2,500円(税抜)

CD / SCUM-002



収録曲:

1. アイドルジャンキー

2. LOST SUMMER

3. 老害末期衝動

4. SUNDAY SUNSET

5. STAY MUSIC

6. さよなら高円寺

7. ROLE-PLAY LOVE

8. カレーライス

9. PUNKISHMAN IN BBQ

10. WEEKDAYS LIVE LIFE

11. ほーむたうん

12. テレフォンオペレーター





ROAD TO GUY レコ発ワンマン

2020年12月18日(金)@東京・新代田FEVER(有料配信有り)

2020年12月23日(水)@名古屋・今池HUCKFINN

2020年12月25日(金)@大阪・堺FANDANGO

チケット予約:https://ws.formzu.net/sfgen/S38506632/