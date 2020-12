13日、明治安田生命J2リーグ第40節が各地で行われた。

2位アビスパ福岡に勝ち点差5をつけ、勝利を収めれば自力でのJ1昇格を決められる1位徳島ヴォルティスは、ホームでジェフユナイテッド千葉と対戦。前節は勝利を逃していることもあり今節こそ勝利を手にしたかったが、結果はスコアレスドロー。またしても自力での昇格決定とはならなかった。

その徳島を追う2位アビスパ福岡は、ホームに京都サンガF.C.を迎えた。前半は互いにスコアレスで折り返す展開となるも、福岡は63分にDFエミル・ソロモンソン、65分にFW遠野大弥が立て続けにゴールを記録。結局試合はそのままタイプアップとなり、福岡が2ー0で勝利を収めた。

こちらも昇格の可能性を残す3位V・ファーレン長崎は、アウェイで東京ヴェルディと対戦。長崎は28分にDF角田誠が先制点を挙げると、その4分後にはMF大竹洋平が追加点を記録。2点のリードを奪ってハーフタイムを迎える。後半は両チーム共に得点を挙げられず、試合はそのまま0ー2で終了。長崎は2連勝を飾った。

この結果、上位3チームでは徳島が唯一勝利を逃す結果に。残り2節となり1位徳島の勝ち点は81、2位福岡の勝ち点は78、3位長崎の勝ち点は76。最終節には徳島と福岡の直接対決を残しているだけに、昇格争いからは今後も目が離せない。

今節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

モンテディオ山形 2ー0 ファジアーノ岡山

大宮アルディージャ 3ー1 レノファ山口FC

東京ヴェルディ 0ー2 V・ファーレン長崎

FC町田ゼルビア 1ー0 水戸ホーリーホック

ヴァンフォーレ甲府 0ー1 松本山雅FC

ツエーゲン金沢 1ー1 栃木SC

徳島ヴォルティス 0ー0 ジェフユナイテッド千葉

アビスパ福岡 2ー0 京都サンガF.C.

ギラヴァンツ北九州 2ー0 ジュビロ磐田

アルビレックス新潟 1ー2 ザスパクサツ群馬

FC琉球 6ー0 愛媛FC

■順位表

1位 徳島(勝ち点81/得失点差+34)

2位 福岡(勝ち点78/得失点差+19)

3位 長崎(勝ち点76/得失点差+25)

4位 甲府(勝ち点64/得失点差+11)

5位 北九州(勝ち点62/得失点差+7)

6位 山形(勝ち点59/得失点差+17)

7位 京都(勝ち点58/得失点差+3)

8位 磐田(勝ち点57/得失点差+9)

9位 新潟(勝ち点57/得失点差+3)

10位 水戸(勝ち点55/得失点差+7)

11位 栃木(勝ち点55/得失点差+2)

12位 東京V(勝ち点53/得失点差+1)

13位 千葉(勝ち点50/得失点差-4)

14位 大宮(勝ち点50/得失点差-10)

14位 松本(勝ち点50/得失点差-10)

16位 金沢(勝ち点48/得失点差-8)

17位 琉球(勝ち点47/得失点差-4)

18位 岡山(勝ち点47/得失点差-10)

19位 町田(勝ち点46/得失点差-11)

20位 群馬(勝ち点43/得失点差-25)

21位 愛媛(勝ち点34/得失点差-26)

22位 山口(勝ち点30/得失点差-30)

■第41節対戦カード

▼12月16日(水)

19:00 水戸 vs 琉球

19:00 栃木 vs 千葉

19:00 群馬 vs 岡山

19:00 松本 vs 東京V

19:00 磐田 vs 町田

19:00 京都 vs 金沢

19:00 山口 vs 新潟

19:00 徳島 vs 大宮

19:00 愛媛 vs 福岡

19:00 北九州 vs 山形

19:00 長崎 vs 甲府