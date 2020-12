13日、明治安田生命J3リーグ第33節が各地で行われた。

残り2節となったJ3では、すでにブラウブリッツ秋田の優勝とJ2昇格が決定。残る1つの昇格枠をかけ、今節ではまず、その秋田と3位SC相模原が対戦した。J2昇格へ負けられない相模原だが、37分に秋田のDF鎌田翔雅に先制点を許してしまう。しかしその5分後、相模原はFW才藤龍治が同点弾を決め、試合はハーフタイムへ。迎えた後半、ホームでなんとか勝利を挙げたかった相模原だったが、両チーム共にゴールを決められず。結局試合は1ー1の引き分けに終わった。

そして今節では、2位AC長野パルセイロと4位FC岐阜の上位対決も実現。勝ち点差3の両チームにとって是が非でも勝利が欲しい一戦となったが、スコアレスドローに終わった。この結果、5位FC今治はカターレ富山に、6位鹿児島ユナイテッドFCはガンバ大阪U-23にそれぞれ勝利を収めたものの、勝ち点1を獲得した2位長野との勝ち点差は4に。そのため、今治と鹿児島の昇格の可能性は消滅した。

この結果、最終節を前にして勝ち点59の2位長野、勝ち点58の3位相模原、勝ち点56の4位岐阜に昇格の可能性が残された。

第33節の試合結果と順位表、また第34節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

福島ユナイテッドFC 1ー2 ガイナーレ鳥取

SC相模原 1ー1 ブラウブリッツ秋田

藤枝MYFC 3ー0 ヴァンラーレ八戸

アスルクラロ沼津 2ー1 Y.S.C.C.横浜

ロアッソ熊本 3ー0 カマタマーレ讃岐

鹿児島ユナイテッドFC 6ー4 ガンバ大阪U-23

AC長野パルセイロ 0ー0 FC岐阜

カターレ富山 1ー3 FC今治

セレッソ大阪U-23 0ー5 いわてグルージャ盛岡

■順位表

1位 秋田(勝ち点73/得失点差+40)

2位 長野(勝ち点59/得失点差+21)

3位 相模原(勝ち点58/得失点差+7)

4位 岐阜(勝ち点56/得失点差+12)

5位 今治(勝ち点55/得失点差+13)

6位 鹿児島(勝ち点55/得失点差+9)

7位 熊本(勝ち点54/得失点差+10)

8位 鳥取(勝ち点54/得失点差+9)

9位 富山(勝ち点50/得失点差+10)

10位 藤枝(勝ち点49/得失点差+5)

11位 福島(勝ち点39/得失点差-8)

12位 岩手(勝ち点39/得失点差-13)

13位 沼津(勝ち点38/得失点差-5)

14位 G大阪U23(勝ち点32/得失点差-13)

15位 八戸(勝ち点30/得失点差-17)

16位 讃岐(勝ち点28/得失点差-20)

17位 C大阪U23(勝ち点25/得失点差-30)

18位 YSCC横浜(勝ち点24/得失点差-30)

■第34節対戦カード

▼12月20日(日)

13:00 YS横浜 vs 藤枝

13:00 長野 vs 岩手

13:00 沼津 vs 富山

13:00 鳥取 vs 熊本

13:00 藤枝 vs 福島

13:00 今治 vs 相模原

13:00 鹿児島 vs 秋田

13:00 G大阪U23 vs 岐阜

13:00 C大阪U23 vs 八戸