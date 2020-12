「SCHOOL OF LOCK!」中高生に人気の「りりあ。」「すとぷり」ななもり。が初登場！

TOKYO FMの10代向けワイド番組「SCHOOL OF LOCK!」(毎週月曜~金曜22:00-23:55)では、12月14日(月)~17日(木)の期間、10代に人気のゲスト4組が日替わり生出演します!(14日(月)りりあ。さん、15日(火)須田景凪さん、16日(水)SEKAI NO OWARI、17日(木)すとろべりーぷりんす(すとぷり)・ななもり。さん)「SCHOOL OF LOCK!」は、“全国の10代の未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”がコンセプトの番組。パーソナリティのさかた校長・こもり教頭が人気アーティストやタレントをレギュラー講師陣に迎え、10代ならではの話題や悩みについて、リスナーとともに考えていきます。14日(月)は、TikTokのフォロワーが100万人を超え、若者に絶大な人気を誇るシンガーソングライター・りりあ。さんが登場。TikTokで爆発的な支持を得た楽曲「浮気されたけどまだ好きって曲。」は、You Tubeチャンネルでも800万回超の再生回数を誇ります。“天使の歌声”との異名をもつりりあ。さんは、11月27日(金)配信の最新曲「蛙化現象に悩んでる女の子の話。」を引っさげ、番組初出演! 顔出しをせず、SNSでの“対話”を大切にしながら曲作りしていることを公言しているりりあ。さん。ラジオでは、どんなトークを繰り広げるのか必聴です。15日(火)は、須田景凪さんが生出演。ボーカロイドP「バルーン」としての活動を経て2017年にアーティストデビューした須田さんは、11月13日(金)に新曲「飛花」をデジタル配信リリースし、2021年2月3日(水)にはメジャー1stフルアルバム『Billow』を発売予定。これまで「SOL!」に3回出演経験のある須田さん。そのやわらかい声に「癒やされる」と言うファンが多いが、4回目にして何を語ってくれるのでしょうか?16日(水)は、SEKAI NO OWARIが生出演! 当番組でも今年3月まで「セカオワLOCKS!」のレギュラー講師を担当し、現在はTOKYO FMの番組「SEKAI NO OWARI “The House”」(毎週日曜12:00~12:25)のパーソナリティをつとめる彼らが、新曲「silent」の発売当日に生登場します。17日(木)は、6人組動画配信エンタメユニット・すとろべりーぷりんす(すとぷり)から、リーダーのななもり。さんが生出演。リスナーからも出演を熱望するメッセージがたくさん寄せられ、掲示版で最多票を集めたすとぷり。が満を持した初登場。ファンにとっては“神回”必至!番組では、「AK Racingの高級ゲーミングチェア(5万円相当)」や「各『LOCKS!』講師陣のサイン入りチェキ」が当たるプレゼント企画も!4日連続で豪華ゲスト生出演の「SCHOOL OF LOCK!」は、22:00~23:55の生放送。豪華ゲスト陣はもちろん、ラジオでつながるリスナーとともに、リアルタイムを一緒に過ごしましょう!<番組概要>タイトル:SCHOOL OF LOCK!放送日時:毎週月曜~金曜22:00~23:55放送局 :TOKYO FM出演者 :さかた校長(サンシャイン坂田光)、こもり教頭(GENERATIONS from EXILE TRIBE小森隼)レギュラー講師 :Perfume、Mrs.GREEN APPLE、Official髭男dism、Eve、LiSA、[Alexandros]、サカナクションなど番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/番組twittetr:@sol_info