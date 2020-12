吾峠呼世晴原作によるTVアニメ「鬼滅の刃」のキャラクター型ルービックキューブが、12月中旬にメガハウスより発売される。価格は税込1958円。

これはルービックキューブとキャラクターをかけ合わせた立体パズル「Charaction CUBE」シリーズの第7弾としてリリースされるもの。「鬼滅の刃」からは竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸の3キャラクターがラインナップされた。全高約85mmの本体は7つの分割パーツで構成されており、ルービックキューブならではの立体パズルとして遊べるのはもちろん、コレクションアイテムとしても楽しむことができる。お気に入りのキャラクターを回したり飾ったりしてみては。

※竈門禰豆子の禰はネに爾が正式表記。

(c)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable Rubik's(R) Used under licence Rubiks Brand Ltd.All rights reserved. (c)1974 Rubik's(R) Used under licence Rubiks Brand Ltd. All rights reserved.