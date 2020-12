鈴村健一、BTSの快進撃に感嘆！ 2020年は「エンタメの真ん中にBTSがいたイメージ」

声優としても活躍中の鈴村健一(月~木曜)と俳優の山崎樹範(金曜)、フリーアナウンサーのハードキャッスル エリザベスがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ONE MORNING」。この記事では、11月30日(月)~12月4日(金)の放送から、ニュースを象徴する1つの数字にスポットを当てるコーナー「SUZUKI TODAY’S KEY NUMBER」で取り上げたトピックを紹介します。アメリカのニュース雑誌「タイム」が、年に1回、 その年の出来事に最も影響を与えた人物またはグループ、物などを特集する「パーソン・オブ・ザ・イヤー」の候補80人を公開。このたび、オンライン投票が始まりました。なかでも注目の候補は、韓国のヒップホップボーイズグループ・BTS。今年8月に発表した「Dynamite」は、韓国のアーティストとして初の米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で1位を獲得。そんな彼らの活躍ぶりに、鈴村は「エンタメの真ん中にBTSがいたイメージ」と舌を巻いていました。ニコニコ大百科とピクシブ百科事典による「ネット流行語100 2020」のノミネート単語が発表。100と銘打っているのは、主催のどちらも“百科”と名乗っていることが由来で、今年のネット流行語を1~100まで網羅的に振り返って総決算したいという思いが込められているのだとか。大ヒットした「鬼滅の刃」関連の単語が数多くノミネートされており、そこには鈴村が担当する蛇柱・伊黒小芭内の名も。さらには、魔進ファイヤの声をつとめた「魔進戦隊キラメイジャー」もノミネートされており、「ありがとうございます!」とご満悦の様子でした。国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、12月に劇場公開される映画の「期待度ランキング」を発表。第1位はアン・ハサウェイ主演の「魔女がいっぱい」でした。1960年代、魔女たちがある計画をたくらみ、それを知った少年が魔女たちに立ち向かっていくというストーリー。魔女たちが纏う1960年代テイストのファッションにも注目です。予告編の映像を観たという鈴村は、「絶対に面白いやつ! 笑って泣けて、感動しそうよ」と期待を寄せていました。マライア・キャリーのクリスマスの名曲「All I Want For Christmas Is You(邦題:恋人たちのクリスマス)」が、イギリスのシングルチャートで初の1位を獲得する可能性が出ていると、オフィシャル・チャート・カンパニーが伝えています。本作は1994年のリリース。11月末の時点で、1位のアリアナ・グランデの「positions」に僅差で2位につけており、鈴村は「すごいな~! 名曲ですよ、毎年(この時期になると)どこに行っても聴きますし」と唸っていました。1967年に童心社から発売された絵本「いないいないばあ」が、累計出版部数700万部を突破! これは、日本の絵本では初めての快挙。刊行から53年、4世代にわたって読み継がれている親子のコミュニケーションにピッタリの絵本です。エリザベスには今年出産した先輩がいて、先日その先輩宅に伺ってきたそう。生まれて約半年になるその赤ちゃんは「いないいないばあ」がお気に入りだそうで、エリザベスが読み聞かせをしてみたところ「本当に笑ってくれて。『いないいないばあ』っていう動きや響き、絵が面白いんですかね」と実感を語ります。そして、「この絵本の素晴らしいところは、読む人によって表現の仕方が変わると思うんですよ」と話すと、山崎も「そっか。読む人が変われば、無限の何通りもの読み聞かせがあるわけだね。1冊の絵本で(読む人の)個性が出るんだ~!」と納得の様子でした。<番組概要>番組名:ONE MORNING放送日時:毎週月~金曜6:00~9:00パーソナリティ:鈴村健一(月~木曜)、山崎樹範(金曜)、ハードキャッスル エリザベス番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/one/