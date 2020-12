MUCC・逹瑯、“イントロ論”を熱く語る「言葉はないけど各々が想像する景色が見える」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。12月5日(土)の放送では、3人組バンド・首振りDollsからナオさん(Vo&Dr)が登場! 新曲「サボテン」について伺いました。首振りDollsは今月、3週連続でシングルを配信リリース! この日の放送では“3曲のなかで1番キャッチー”だというジョニー・ダイアモンド(Vo&Gt)作詞作曲の「サボテン」をオンエアしました。逹瑯:もうイントロからいいよね。ナオ:そうなんですよねぇ。逹瑯:最近さ、流行り的に“歌始まり”っていうのが増えていて、(イントロが長い曲だと)若い子は“そんなに待てない!”って、そこですぐ聴くのをやめちゃう、みたいなのがあるけど、やっぱりイントロは言葉はないけど各々が想像する景色が見えるじゃん。ナオ:うん、うん。逹瑯:そういうのが浮かぶ曲。やっぱり好きだから、そういう楽しみ方をしていってほしいんだけどね。すぐに答えを求めるんじゃなくて。ナオ:すごくいいこと言うじゃないですか! ありがとうございます(笑)。逹瑯:すぐみんな「答えをくれ!」って言うけどさ、自分なりに考えてくれれば、“答え”なんてなくていいんだよ、みたいな。イントロにもアウトロにも、解釈の余白があるんだよね。ナオ:そうですねぇ~。うん。逹瑯:(アーティストが)経験をしてきた景色が浮かぶからさ。答えをすぐ求めちゃうと、“経験がないことを棚に上げる”じゃないけど……経験する時間が無駄、みたいになるじゃん。ナオ:そうねぇ。それぞれの解釈っていうところに繋がってくるんですね。逹瑯:「考えるのが無駄。最初から答えがわかるなら、そのほうがいいじゃん」っていうのもすごく合理的だしわかるけど、“もったいねぇな”って思っちゃう。ナオ:そうねぇ……。いわゆるトレンドとは逆行したような曲なのかもしれないですけど、こういう曲こそ今みなさんに聴いていただきたいですね。◎12月12日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、「vistlip(ヴィストリップ)」から海さん(Gt)が登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack