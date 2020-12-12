中日本拠地ナゴヤドーム、1月から「バンテリンドーム ナゴヤ」に。12球団…

株式会社ナゴヤドームは10日、興和株式会社とナゴヤドーム名称のネーミングライツ（命名権）契約について大筋合意となったと発表した。2021年1月1日から5年契約で（2025年12月31日まで）、ナゴヤドーム（球場名）は「バンテリンドーム ナゴヤ」となる。
本拠地球場のネーミングライツ権を譲渡するのは、セ・リーグでは広島東洋カープに次いで2球団目となる。
ナゴヤドームは、「『ナゴヤドーム』の名前は、開業以来プロ野球ファンをはじめとして多くの方々に広く親しまれてきましたが、この度当地の有力企業にその命名権をお譲りし、より地元とともに進んでいく決意を新たにしたものです。『バンテリンドーム ナゴヤ』は、当地にある唯一のドーム球場のイメージにもあった素晴らしいものであると確信しております」とコメントしている。
以下、12球団現本拠地球場の名称の推移。
〇セ・リーグ
＜読売ジャイアンツ＞
球場名：東京ドーム
＜阪神タイガース＞
球場名：阪神甲子園球場
＜中日ドラゴンズ＞
球場名：ナゴヤドーム（ナゴヤドーム→バンテリンドーム ナゴヤ）
＜横浜DeNAベイスターズ＞
球場名：横浜スタジアム
＜広島東洋カープ＞
球場名：広島市民球場（MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島）
＜東京ヤクルトスワローズ＞
球場名：明治神宮球場
〇パ・リーグ
＜福岡ソフトバンクホークス＞
球場名：福岡ドーム（福岡ドーム→福岡 Yahoo! JAPANドーム→福岡 ヤフオク!ドーム（Fukuoka Yafuoku! DOME）→福岡 ヤフオク!ドーム（Fukuoka Yahuoku! DOME）→福岡PayPayドーム）
＜千葉ロッテマリーンズ＞
球場名：千葉マリンスタジアム（千葉マリンスタジアム→QVCマリンフィールド→ZOZOマリンスタジアム）
＜埼玉西武ライオンズ＞
球場名：西武ドーム（西武ライオンズ球場→西武ドーム→インボイスSEIBUドーム→グッドウィルドーム→西武プリンスドーム→メットライフドーム）
＜東北楽天ゴールデンイーグルス＞
球場名：宮城球場（フルキャストスタジアム宮城→日本製紙クリネックススタジアム宮城→クリネックススタジアム宮城→日本製紙クリネックススタジアム宮城→楽天Koboスタジアム宮城→Koboパーク宮城→楽天生命パーク宮城）
＜北海道日本ハムファイターズ＞
球場名：札幌ドーム
＜オリックス・バファローズ＞
球場名：大阪ドーム（大阪ドーム→京セラドーム大阪）
球場名：神戸総合運動公園野球場（グリーンスタジアム神戸→Yahoo! BBスタジアム→神戸球場→スカイマークスタジアム→ほっともっとフィールド神戸）
株式会社ナゴヤドームは10日、興和株式会社とナゴヤドーム名称のネーミングライツ（命名権）契約について大筋合意となったと発表した。2021年1月1日から5年契約で（2025年12月31日まで）、ナゴヤドーム（球場名）は「バンテリンドーム ナゴヤ」となる。