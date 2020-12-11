12月25日（金）にテレビ朝日系で放送される「ミュージックステーション」の大型特番「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020」の出演アーティスト第2弾が発表された。

クリスマスの17:00より、6時間以上にわたってオンエアされる今年の「ウルトラSUPER LIVE」。今回の発表では新たに久保田利伸、ビリー・アイリッシュ、星野源、Mr.Children、MISIAの出演が明らかになり、全66組の出演アーティストが決定した。各アーティストの歌唱曲や番組企画なども後日アナウンスされる。

テレビ朝日系「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020」

2020年12月25日（金）17:00～23:10

＜出演者＞

AI / aiko / あいみょん / 嵐 / [Alexandros] / いきものがかり / 石丸幹二 / E-girls / Uru / 瑛人 / EXILE / AKB48 / A.B.C-Z / 小沢健二 / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / KinKi Kids / King & Prince / King Gnu / 久保田利伸 / CHEMISTRY / コブクロ / ゴールデンボンバー / 櫻坂46 / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / JUJU / Jr. EXILE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / SixTONES / Snow Man / Superfly / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / 高嶋ちさ子 / DA PUMP / DISH// / 東京事変 / 東京スカパラダイスオーケストラ feat. 川上洋平 / Toshl / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / Perfume / HIKAKIN & SEIKIN / ビリー・アイリッシュ / 日向坂46 / 広瀬香美 / 福山雅治 / V6 / Foorin / Hey! Say! JUMP / BABYMETAL / BoA / 星野源 / マカロニえんぴつ / 三浦大知 / Mr.Children / MISIA / 宮本浩次 / milet / 森七菜 / LiSA / Little Glee Monster