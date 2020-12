『新テニプリ』【氷帝vs立海】総勢16名キャストコメント対決

2021年早春、前篇&後篇の2作品構成で公開予定の『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』、前篇のアフレコを終えた、総勢16名のキャストに、熱いコメントをもらった!





2001年よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化する他、イベント開催や劇場版の公開等を展開し、⻑年にわたり多くのファンに支持され続けてきた。



2021年、ついに20周年を迎えるアニメ『テニスの王子様』。『新テニスの王子様 氷帝 vs 立海 Game of Future』は、その節目を飾る試みの一つとして2020年5月にアニメ製作が発表された、許斐先生マッチメイク完全監修アニメオリジナルストーリーとなっている。



ビッグプロジェクトとなっている今作、前篇のアフレコを終えたばかりのホットなキャストたちに、アフレコを終えての感想や、本作の見どころなど、共通の質問に答えていただいた!



【質問】

Q1. 前篇のアフレコを終えての手応え、感想を教えてください。

Q2. 前篇においてご自身が演じるキャラクターの見どころ・作品の見どころを教えてください。

Q3. ファンへのメッセージをお願いいたします。



<氷帝キャスト>



◆跡部景吾役:諏訪部順一さん

A1. 原作で描かれていない対戦だけに、果たして結末がどうなるのか? 完全に未知の領域です。後篇の展開に戦々恐々としています(笑)。

A2. それは観てのお楽しみということで。ぜひ御自身の目で、耳で、お確かめいただけますと幸いです。

A3. 長きにわたり本作……特に、氷帝と立海を応援してくださっている貴方に気に入っていただけるエピソードとなれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。



◆忍足侑士役:木内秀信さん

A1. タイトルが2校にフォーカスされているだけあって、なかなかのセリフ量でした。久しぶりだったので最初の一球が忍足さんからかけ離れてしまい、音響監督さんにお願いして録り直しさせて頂きました。(笑)

A2. 今までありそうで無かったシーンなので、新鮮で且つ、「やっぱりそうだよね!」とファンの方々には喜んで頂ける物語になっていると思います。

A3. いつも応援ありがとうな。○-○ こんなご時世なんでちょっとでも皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいなあ。ベスフェスでお願いしたこと覚えてる? 神に感謝やで!!



◆宍戸亮役:楠田敏之さん

A1. 想像を遥かに越えるアフレコでした。僕の好きな原作のとあるシーンも描かれていてとても嬉しかったです!

A2. 今まで一度も見たことのなかった宍戸が垣間見れますよ。そして、どの試合もそれぞれドラマがあって熱いです!

A3. (誤解を恐れずに言うならば...)前篇だけでも命がいくつあっても足りません!!!(笑)



◆向日岳人役:保志総一朗さん

A1. いやぁ~久しぶりのテニプリアニメのアフレコ、そして岳人をがっつり演じることが出来て大満足しておりますよ。氷帝メンバーとの絡みも楽しかった!

A2. 内容については伝えられないので…とにかく応援してください!(笑)

A3. またテニプリのアニメが見られることが嬉しいですね。氷帝vs立海ですよ、ワクワクしますよね。是非お楽しみに!



◆芥川慈郎役:うえだゆうじ さん

A1. 手応えを感じられない位の奇跡の手応えです。

A2. 寝てて起きます。

A3.前篇もあって後篇もあります! 楽しみですね!



◆鳳長太郎役:浪川大輔さん

A1. 今後につながる、非常に楽しみな展開です。

A2. な、なんと! 長太郎が成長しています!!

A3. 強者だらけの宴。熱い熱いテイストになっていますので、お楽しみに!



◆樺地崇弘役:鶴岡聡さん

A1. 久々のテニプリ。前夜からワクワクしてました。

A2. 彼の意外な姿が見られますよ。

A3. お待たせしました。僕も楽しみにしていた対戦です。どうぞ味わって下さい。



◆日吉若役:岩崎征実さん

A1. 久しぶりの日吉若、楽しく演じさせて頂きました。下剋上等!!

A2. 代が変わって新部長となった日吉、それを見守る上級生、あっと驚くマッチメイク等々、書き出したらきりが無いほど見どころ満載です。乞うご期待!!

A3. ファンの皆さんの期待や想像を超えた、素晴らしい出来になっていると思います。ビバ! テニプリ!!



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト









<立海キャスト>



◆幸村精市役:永井幸子さん

A1. 久しぶりのテニプリの収録現場、意気込みと共に緊張もありました。数人毎に分かれての収録でしたが、大典さん竹本さんと同じブースで、三強で録ることが出来てそれがとても嬉しく、立海の空気感や幸村としての様々な気持ちが蘇りました。

A2. 幸村にも立海にも、確実に今までとは違う空気を感じています。これからの立海のことを、幸村がどう考えているのか。メンバーがどんな願いを持って氷帝に挑んで行くのか。そしてなんと言っても玉川よしお。あと個人的には、ちょっとしたやりとりに垣間見える跡部と幸村の関係性も見どころです。

A3. どんな対戦カードになるのか楽しみにしていてください。挑みます。よろしくお願いします。



◆真田弦一郎役:楠大典さん

A1. 久しぶりのアニメテニスの王子様の収録で、ガチな立海メンバーの声が聴けて楽しかったです!!

A2. みんながどんな技を出すのか!? そこですね。

A3. 立海メンバーの本気楽しみにしててください!!



◆柳蓮二役:竹本英史さん

A1. こんなご時世ですが多くの立海メンバーと収録出来たので良かったです。配信番組の時みたいにまた何処かで立海全員集まれたら良いなぁ。

A2. 柳蓮二は今回もカッコいいよ。見惚れるが良いよ。

A3. 先生がくれたサプライズアニメ。サプライズだらけです! もーマジでビックリするから楽しみにしててね。立海の勝つ確率100%! …なのか? どーなの先生???



◆柳生比呂士役:津田英佑さん

A1. こんな夢のようなカードがあって良いんでしょうか!! 仕上がりを是非お楽しみに!!

A2. 私がこんなにしゃべるとは(笑) まさか…イリュージョン!?(笑)

A3. ようやく跡部率いる氷帝との試合が実現しました! 後篇が本当に楽しみです!



◆丸井ブン太役:高橋直純さん

A1. 内容・どんな感じかはNGなそうで(なんも話せないやん!と思いつつw)。まずアフレコの感想としては……リモートでの収録で、いろいろと皆さんほんとに大変なんだけど。でも、いやぁ~楽しかった! めちゃくちゃ楽しかった!! 久しぶりに思いっきり『テニプリした』よ♪ 手応えはね…、いや、これは楽しいでしょ!ワクワクしっ放しだもの。なんか『濃い!』『こんなの見たかった!』っていうのが詰まりまくっているので、どっからどう見ても楽しいと思う!! アフレコ終わって、めっちゃ興奮している俺がいた。ブースの外に出てテンション高く話してて、自分でビックリしたもの(笑)。EDのデモ仮唄の曲が流れてきてからも、またさらに、ワンテンション上がるっていうね…。もの凄い作品だな! この作品に関われていることがどんなに幸せなことか…。思いっきりかみ締めております!!!

A2. カッコイイ!! ブン太は超~~カッコイイ!! こぉ~んなシーンを描いていただけるとは…!!!! ジロちゃんとブン太。ジャッカルとブン太。この関係もますます大好きになる。氷帝で描かれている友情も熱くて素敵だし、立海の思いの強さも深くて素敵だし。その熱さと熱さがぶつかっている、この熱量はパンパ無くて…。これで前篇!? ってくらいに濃くて後篇がますます楽しみになって来ちゃます♪ やっぱ「テニプリ最高!」です!!!!

A3. お待たせ~ぃ! 「氷帝vs立海」っていう夢のマッチがついに!! どんなカードになっているのか。どんなことが巻き起こるのか…!? その目で絶対に目撃しちゃってください!! 楽しんでいただけると嬉しいな♪



◆ジャッカル桑原役:檜山修之さん

A1. この状況下の中、アフレコスタジオに全員集合という訳とはいきませんでしたが、ある程度の面子がそろっていい感じの掛け合いが出来ました。

A2. 今回のジャッカルは、いかにもジャッカルだなぁと思えるジャッカルです(笑) それと立海の新戦力!!

A3. 氷帝vs立海!! このドリームマッチをお楽しみ下さい!!



◆切原赤也役:森久保祥太郎さん

A1. 手に汗握る試合ばかりでした。セパレートな空間のアフレコでしたが、久しぶりに立海メンバーと収録できて「あ~テニプリだ~」と思いました。

A2. 先輩達の次世代への想い。そして王道ではなく挑戦者としての覚悟を持って挑む立海メンバー達。これだけでも熱い!! 赤也の中にも、新たな感情が芽生え…たかも!?

A3. 圧倒的存在感の氷帝に対して、気持ち新たに挑む立海の姿をぜひ見守って下さい!!



◆玉川よしお役:榎木淳弥さん

A1. 長く続いているシリーズに途中参戦という形でしたので、最初はどうなるか不安もありましたが、掛け合いのあるキャストさんと一緒にアフレコが出来たので、とても楽しく取り組ませて頂きました。収録もスムーズに進んだので一安心です。

A2. 登場するキャラクターは多いのですが、それぞれに見せ場がありつつテンポも良く進んでいくので、観ていてスピード感がある作品になっていると思います!

A3. 氷帝と立海の激闘は必見です! ファンの皆さんにきっと喜んでもらえる作品になっていると思いますので、ぜひお楽しみに!



いてもたってもいられなくなるような、ムズムズするコメント、ありがとうございます!

皆さんのコメントにもあるように、気になるマッチメイクはどうなっているのか! 公開が待ち遠しい!



