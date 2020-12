Perfume オンラインライブで嵐と対バン「最後まで応援させていただきたい」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に登場。リスナーから届いたメッセージを紹介し、11月26日に開催されたオンラインライブイベント『Spotify presents Tokyo Super Hits Live 2020』に出演した感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」12月7日(月)放送分)このイベントには、Perfumeのほかに、マカロニえんぴつ、ビッケブランカ、Vaundy、[Alexandros]、End of the World(SEKAI NO OWARIのグローバルプロジェクト)、嵐が参加。公演後に衣装のままで撮影しツイッターにアップしたところ、髪飾りの付いた画像にリスナーから感想が届きました。【ツイッターを見てたら、目に飛び込んできたのはのっちのピン! かしゆかはピンいっぱい!! あ~ちゃんもシュシュみたいなのついてた! かぁわぁいぃいぃ!(14歳女性)】かしゆか:ありがとぉ~! この前あったSpotifyのライブですね。ツイッターに写真を上げましたもんね。普段はあんまりヘアアクセとか付けないんだけど、あ~ちゃんの提案で3人ともデザインの違う物を付けてみようってなったんです。あ~ちゃん:そう。ゆかちゃんは髪が下りてるから、何かを付けるとすごい変わるというか、すごいかわいいんだよね。コスプレとかすごい似合うじゃん。のっち:わかるよっ!かしゆか:(笑)。あ~ちゃん:ハマるのよ、そのモードに。“ハマっていく女”だから。そこを、もっと表現していってほしいわけ。ゆかちゃんのいいところだから。だからいろんな物を被せたい!かしゆか:(笑)。あ~ちゃん:帽子とかカチューシャとか……! なんか物を被せたいの。で、ゆかちゃんが採用してくれたのはピンよ。かしゆか:ピンをいっぱい付けました。あ~ちゃん:で、あやのちゃん(のっち)も、もちろん帽子とか似合うのよ。けど、おでこはやっぱり見せてほしいところはあるから……それを邪魔しないのはピンで(笑)。のっち:選ばれたのはピンでした(笑)。あ~ちゃん:ピンが採用ということで。もうちょっとね、これから攻めていきたいなと思ってます。あ~ちゃん:あと、嵐さんとこの日いっしょだったんだよね。のっち:対バンできるとは思ってなかった、生きてるうちに~!かしゆか:まさかだったね~!あ~ちゃん:もう、ほんとに嬉しかったわ~! しかもその日は、大野(智)くんの誕生日だったんだよね。かしゆか:そうなんです。あ~ちゃん:ほんま見えんけど40歳。びっくりよね。ほんとに変わらない5人なんですけど、もう会えるかどうか分からんけんって思って……。いつも共演させていただくときは、「最後じゃ」って思っとるんけど。意外に、「最後じゃ」「最後じゃ」って思っても、今年に限っては会う機会が結構あって(笑)。かしゆか:嬉しいことにね。あ~ちゃん:その最後には、対バンができるっていうね。嬉しくて……お誕生日ですしまた会えるか分からないからって、3人でサインさせてもらって。色紙に「大野くんおめでとう! 対バンさせてもらえて光栄でした!」みたいなことを書いて渡したんだよね(笑)。かしゆか:……いる!?あ~ちゃん:いらないよね~(笑)。のっち:(笑)。あ~ちゃん:自分たちの記念なんだよね。ほんとに受け取ってくれただけで……自分たちの伝説にね、また深く刻まれたような気がしてて。嵐さんを最後まで見させていただきたい、応援させていただきたい、とファンとして思っています……!かしゆか・のっち:はい!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/