スクウェア・エニックスの書店フェア「2020年冬コミッパ」が、全国1998軒の書店にて開催されている。

「コミッパ」は全国の書店が、スクウェア・エニックスから発売されている雑誌や単行本のコーナーを設け、その飾り付けの完成度の高さを競い合うコンクール。今回は“ガールズセレクション”と“ボーイズセレクション”の2ジャンルにて展開されており、期間中フェア参加書店でスクウェア・エニックスの雑誌や単行本を購入した人には、特典としてスタンドカレンダーがプレゼントされる。カレンダーの絵柄は2カ月ずつの全6種。すべて集めて、2021年のカレンダーを完成させてみては。

なお特設サイトには、スクウェア・エニックス作品のオススメタイトルを無料で試し読みできるページも用意された。この機会に、新たなお気に入りを見つけよう。

(c)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.