ファーウェイ・ジャパンは12月11日、さまざまな特典を用意した「PREMIUM WINTERキャンペーン」を開始した。

Twitter Xmas Boxキャンペーン

ファーウェイの公式ツイッターアカウント「@HUAWEIJapanPR」をフォローし、当該ツイートをリツイートして応募完了。450名に豪華賞品をプレゼントする。キャンペーン期間は12月11日～12月25日。賞品は以下の通り。

  • HUAWEI MateBook X：1台
  • HUAWEI MateBook 14：2台
  • HUAWEI P40 Pro 5G：1台
  • HUAWEI MatePad Pro：1台
  • HUAWEI WATCH GT2 Pro：5台
  • HUAWEI WATCH FIT：10台
  • HUAWEI FreeBuds Pro：5台
  • HUAWEI Wireless充電器：25台
  • HUAWEI STORE 15％ OFFクーポン：400枚

JCBギフトカード最大10,000円分プレゼントキャンペーン

対象のファーウェイ製品を購入、応募した人全員に、JCBギフトカードを最大10,000円プレゼント。キャンペーン期間は、商品の購入期間が2020年12月11日～2021年1月11日、応募期間が2020年12月26日～2021年1月31日。対象機種とプレゼント額は以下の通り。

  • スマートフォン
  • HUAWEI P40 Pro 5G：8,000円
  • HUAWEI P40 lite 5G：3,000円
  • HUAWEI P40 lite ：2,000円
  • HUAWEI nova 5T：5,000円
  • HUAWEI nova lite 3+：2,000円
  • HUAWEI P30：5,000円

  • HUAWEI P30 lite：2,000円

  • ノートPC

  • HUAWEI MateBook X Pro 17：10,000円

  • HUAWEI MateBook X Pro 15：8,000円

  • HUAWEI MateBook X：8,000円

  • HUAWEI MateBook 14：5,000円

  • HUAWEI MateBook 13 17：5,000円

  • HUAWEI MateBook 13 15：3,000円

  • タブレット

  • HUAWEI MatePad Pro：3,000円

  • HUAWEI MatePad：2,000円

  • ウェアラブル

  • HUAWEI WATCH GT 2 Pro：3,000円

  • HUAWEI WATCH GT 2：3,000円

  • HUAWEI WATCH GT 2e：2,000円

  • HUAWEI WATCH GT FIT：2,000円

  • イヤホン

  • HUAWEI FreeBuds Pro：3,000円

  • HUAWEI FreeBuds 3：3,000円

  • HUAWEI FreeBuds 3i：2,000円

HUAWEI STORE福袋2021

公式オンラインショップ「HUAWEI STORE」でお得な福袋を販売。販売期間は2020年12月11日～2021年1月11日。なくなり次第終了となる。福袋の一例は以下の通り。

  • パワーチャージセット（どこでも充電セット）：5,000円～
  • ウェアラブル ペア福袋：7,000円～
  • ライト ビジネス福袋：30,000円～
  • ビジネス福袋：80,000円～
  • エンタメ福袋：19,000円～

コミュニティーツリーを点灯させましょう！ キャンペーン

ファーウェイコミュニティーにて、コミュニティーツリーランプを点灯させるキャンペーン。HUAWEI IDを持っていれば参加可能で、点灯数ランキングの上位15名にプレゼントを進呈。キャンペーンシェアリンクを友達に送って、その友達がHUAWEI IDを登録すればより多くの点灯数を獲得できる。キャンペーン期間は12月18日～12月31日。プレゼント内容は以下の通り。

  • 1位受賞者：HUAWEI MatePad Pro
  • 2位、3位受賞者：HUAWEI P30 lite
  • 4位～6位受賞者：HUAWEI FreeBuds 3
  • 7位～10位受賞者：HUAWEI Band 4
  • 11位～15位受賞者：HUAWEI Mini Speaker