ファーウェイ・ジャパンは12月11日、さまざまな特典を用意した「PREMIUM WINTERキャンペーン」を開始した。
Twitter Xmas Boxキャンペーン
ファーウェイの公式ツイッターアカウント「@HUAWEIJapanPR」をフォローし、当該ツイートをリツイートして応募完了。450名に豪華賞品をプレゼントする。キャンペーン期間は12月11日～12月25日。賞品は以下の通り。
- HUAWEI MateBook X：1台
- HUAWEI MateBook 14：2台
- HUAWEI P40 Pro 5G：1台
- HUAWEI MatePad Pro：1台
- HUAWEI WATCH GT2 Pro：5台
- HUAWEI WATCH FIT：10台
- HUAWEI FreeBuds Pro：5台
- HUAWEI Wireless充電器：25台
- HUAWEI STORE 15％ OFFクーポン：400枚
JCBギフトカード最大10,000円分プレゼントキャンペーン
対象のファーウェイ製品を購入、応募した人全員に、JCBギフトカードを最大10,000円プレゼント。キャンペーン期間は、商品の購入期間が2020年12月11日～2021年1月11日、応募期間が2020年12月26日～2021年1月31日。対象機種とプレゼント額は以下の通り。
- スマートフォン
- HUAWEI P40 Pro 5G：8,000円
- HUAWEI P40 lite 5G：3,000円
- HUAWEI P40 lite ：2,000円
- HUAWEI nova 5T：5,000円
- HUAWEI nova lite 3+：2,000円
- HUAWEI P30：5,000円
HUAWEI P30 lite：2,000円
ノートPC
HUAWEI MateBook X Pro 17：10,000円
HUAWEI MateBook X Pro 15：8,000円
HUAWEI MateBook X：8,000円
HUAWEI MateBook 14：5,000円
HUAWEI MateBook 13 17：5,000円
HUAWEI MateBook 13 15：3,000円
タブレット
HUAWEI MatePad Pro：3,000円
HUAWEI MatePad：2,000円
ウェアラブル
HUAWEI WATCH GT 2 Pro：3,000円
HUAWEI WATCH GT 2：3,000円
HUAWEI WATCH GT 2e：2,000円
HUAWEI WATCH GT FIT：2,000円
イヤホン
HUAWEI FreeBuds Pro：3,000円
HUAWEI FreeBuds 3：3,000円
HUAWEI FreeBuds 3i：2,000円
HUAWEI STORE福袋2021
公式オンラインショップ「HUAWEI STORE」でお得な福袋を販売。販売期間は2020年12月11日～2021年1月11日。なくなり次第終了となる。福袋の一例は以下の通り。
- パワーチャージセット（どこでも充電セット）：5,000円～
- ウェアラブル ペア福袋：7,000円～
- ライト ビジネス福袋：30,000円～
- ビジネス福袋：80,000円～
- エンタメ福袋：19,000円～
コミュニティーツリーを点灯させましょう！ キャンペーン
ファーウェイコミュニティーにて、コミュニティーツリーランプを点灯させるキャンペーン。HUAWEI IDを持っていれば参加可能で、点灯数ランキングの上位15名にプレゼントを進呈。キャンペーンシェアリンクを友達に送って、その友達がHUAWEI IDを登録すればより多くの点灯数を獲得できる。キャンペーン期間は12月18日～12月31日。プレゼント内容は以下の通り。
- 1位受賞者：HUAWEI MatePad Pro
- 2位、3位受賞者：HUAWEI P30 lite
- 4位～6位受賞者：HUAWEI FreeBuds 3
- 7位～10位受賞者：HUAWEI Band 4
- 11位～15位受賞者：HUAWEI Mini Speaker