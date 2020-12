嵐が本日12月11日に東京・品川インターシティホールで行われた「HELLO NEW DREAM. PROJECT 夢の報告会2020」に出席した。

9月より13社の企業と共同プロジェクト「HELLO NEW DREAM. PROJECT」を展開してきた嵐。彼らは賛同企業である日立グローバルライフソリューションズ、日本郵便、アサヒ飲料、ジェーシービー、日清オイリオグループ、久光製薬、ライオン、森永製菓、エバラ食品工業、アサヒビール、第一三共ヘルスケア、コーセーコスメポート、花王とともに、「未来が見えにくい今だからこそ夢を持つことを応援したい」という思いのもと、デビュー曲「A・RA・SHI」の歌詞「夢だけ持ったっていいでしょ?」をキーメッセージとした「A・NA・TA for DREAM」「HA・GA・KI for DREAM」などさまざまな施策を展開してきた。「A・NA・TA for DREAM」はプロジェクトの公式サイトで行ったファン参加型の企画で、ユーザーが入力した“夢”が嵐の声で「A・RA・SHI」に乗せて歌われるジェネレーターコンテンツ。一方「HA・GA・KI for DREAM」はプロジェクト事務局まで“夢”を送ると、メンバービジュアルが入った特別はがきが届くという内容だ。

本日の報告会では嵐の5人がプレゼンターを務め、このプロジェクトを振り返ったほか、全国2万人を対象とした“夢”に関する独自調査「夢の大調査 2020」をもとに導いた考察を「新しい夢のカタチ」として発表。会場に姿を現した大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤のうち、松本が中心となってステージ上方のスクリーンでプロジェクト内容を総括した。東京都内の各地に掲出された「夢だけ持ったっていいでしょ?」「今日もテレビで言っちゃってる」などのメッセージが書かれたプロジェクト広告について話題がおよぶと、その文字は松本の直筆であることが明かされた。大野はこの文字がもともと自身の手書きだったことに触れつつ、「松潤の字のほうが味が出る気がして」と最終的に松本の字が採用された理由を語った。また櫻井は印象的だった施策について「A・NA・TA for DREAM」と挙げ、松本が「いつかは宇宙に行ってみたい」という自身の夢を盛り込みながら「A・NA・TA for DREAM」を試して取材陣に聴かせた。

メンバーがハイチェアに腰かけたあと、スクリーンでは約3分のプレゼンムービー「HELLO NEW DREAM. PROJECT 新しい夢のカタチ」が上映された。この動画では2万人から集めた夢に関するアンケートの一部や、嵐のライブ映像を「A・RA・SHI -for dream ver.-」に乗せて紹介。続いて「夢の大調査 2020」から導き出した「新しい夢のカタチ」について、二宮は「壮大な夢だって、身近な夢だっていい」、相葉は「何歳になっても夢を持っていい」、大野は「夢は諦めてもいいし、途中で変わってもいい」という結論が出たことをそれぞれ報告していく。トップバッターの二宮はまず「恐竜に会いたい」「魔法を使って空を飛びたい」「ねぎとろを食べたい」などアンケートに書かれた夢の一部を紹介し、「大人になったらポニーテールをしてみたい」という夢の話題になると、メンバーは「俺もしてみたいよ」と口々に共感した。「誰かの影響で夢を持ったことはある?」という二宮の問いかけに対し、大野は「パンが好きだったから、パン屋になりたくて」と回答。自身の個展「FREESTYLE 2020 大野智 作品展」でオリジナルのカレーパンを売り出したことに言及しつつ、「まだ信じられないね!」と言いながらも夢が実現した喜びを語った。

「夢は子供が持つものですか?」という問いかけで始まったのは相葉のプレゼン。「日本庭園を作る」「筋肉マッチョになりたい」「プリンセスになりたい」などの夢を紹介し、これらは意外にも70歳以上の人が掲げた夢であることを明かす。この流れで「80歳になったらどんな夢を持ってると思う?」と相葉から問いかけられた大野は「山にこもって仙人になりたい。自分1人で自給自足の生活を送りたい」と夢を語った。そんな大野は「夢を諦めた経験はありますか?」という質問でプレゼンを開始。これに対し松本が「ありますね」と答え、「原辰徳監督に憧れて野球選手になりたいと思ったんだけど、その夢を諦めたと同時に、歌って踊れるアイドルになりたいという夢ができた」と続けた。報告会の最後には櫻井の「小さな夢だって大きすぎる夢だって何歳になったって」という言葉に続けて、メンバーがプロジェクトのキーメッセージ「夢だけ持ったっていいでしょ?」を声をそろえて宣言した。