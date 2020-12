ホテル雅叙園東京 期間限定で「いちごアフタヌーンティー」を開催

日本美のミュージアムホテル、ホテル雅叙園東京では、2021年1月6日(水) から2月11日(木)までと、2月15日(月)から3月19日(金)までの期間限定で「いちごアフタヌーンティー」、「ストロベリーカクテル」を、いずれもNew American Grill ”KANADE TERRACE”にて販売する。



New American Grill ”KANADE TERRACE”では、季節の食材を活かしたアフタヌーンティーやカクテルを販売し、好評となっている。2021年初のアフタヌーンティーは、苺とルバーブのタルトや苺のプティシュー、苺とマスカルポーネのスープなど、甘酸っぱくみずみずしい苺をふんだんに使用したスイーツとセイボリーをお楽しみいただける。また、カクテルには、フレッシュな苺にブルーベリーやミントを添えソーダで割った、清涼感とフルーツの甘みと酸味が絶妙なバランスの「ストロベリーカクテル」をご用意。New American Grill ”KANADE TERRACE”で苺の魅力を感じられるひと時をお過ごしいただきたい。









「いちごアフタヌーンティー」概要

【提供期間】 2021年1月6日(水)~2月11日(木)、2月15日(月)~3月19日(金)

【提供場所】 New American Grill ”KANADE TERRACE” (ホテル雅叙園東京1階)

【提供時間】 14:30~17:30(L.O.)

【料金】 お一人様 4,500円 (税・サ別) / シャンパーニュ付 お一人様 6,200円(税・サ別)

【予約・問い合わせ】 050-3188-7570 (レストラン総合案内 10:00-19:00)】

【WEBサイト】 https://www.hotelgajoen-tokyo.com/archives/59170

※ 提供時間が変更となる場合がございます。

※ いちごアフタヌーンティーは数量限定となります。



<内容>

苺とルバーブのタルト / 苺のプティシュー / 練乳と苺のスコーン / ピスタチオと苺のパウンドケーキ / 苺と柚子餡 / フレジェ / アリス(マスカルポーネムース) / アーモンドと苺のボンボン / ハムとキュウリのサンドイッチ / 苺とマスカルポーネのスープ / 抹茶のキッシュ / 苺と生ハムのピンチョス



「ストロベリーカクテル」概要

【提供期間】 2021年1月6日(水)~2月11日(木)、2月15日(月)~3月19日(金)

【提供場所】 New American Grill ”KANADE TERRACE” (ホテル雅叙園東京1階)

【提供時間】 11:30 – 21:00 (L.O)

【料金】 1,600円 (税・サ別)

【予約・問い合わせ】 050-3188-7570 (レストラン総合案内 10:00-19:00)

【WEBサイト】 https://www.hotelgajoen-tokyo.com/archives/59170

※ 提供時間が変更となる場合がございます。



ストロベリーカクテル 1,600円 (税・サ別)

フレッシュな苺にブルーベリーやミントを添えソーダで割った、清涼感とフルーツの甘みと酸味のバランスのとれたカクテルをお愉しみください。お酒が苦手な方でも飲みやすい味わいとなっています。