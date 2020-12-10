ニコニコ生放送で配信される作品一覧。

「ぼくらの」「機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096」や「コードギアス 反逆のルルーシュ」劇場3部作などのアニメ20作以上が、12月24日から1月3日までニコニコ生放送で順次配信されていく。

上記3作品がニコニコ生放送で無料配信されるのはこれが初めてのこと。ほかには「ユーリ!!! on ICE」、「生徒会役員共」シリーズ、「銀魂」「CLANNAD」「CLANNAD AFTER STORY」「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～」「かぐや様は告らせたい？～天才たちの恋愛頭脳戦～」「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」、「ヘタリア」シリーズ、「ソードアート・オンライン」「メイドインアビス」がラインナップされた。初日12月24日の18時からは「ぼくらの」全話を一挙配信。ほかのスケジュールについては記事末のリストにて確認を。

「2020・2021 年末年始アニメ一挙放送」

「ぼくらの」全24話一挙配信

日時：2020年12月24日（木）18:00～

「ユーリ!!! on ICE」全12話一挙配信

日時：2020年12月25日（金）18:00～

「コードギアス 反逆のルルーシュ I 興道」「II 叛道」「III 皇道」一挙配信

日時：2020年12月26日（土）15:00～

「機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096」第1話～第3話 配信

日時：2020年12月26日（土）22:15～

「生徒会役員共」「生徒会役員共 番外編」「生徒会役員共＊」全話一挙配信

日時：2020年12月27日（日）12:00～

「銀魂」セレクション配信

日時：2020年12月28日（月）15:00～

「CLANNAD」全22話＆番外編2話 一挙配信

日時：2020年12月29日（火）14:00～

「CLANNAD AFTER STORY」全22話＆番外編1話＆総集編1話 一挙配信

日時：2020年12月30日（水）14:00～

「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～」「かぐや様は告らせたい？～天才たちの恋愛頭脳戦～」全話一挙配信

日時：2020年12月31日（木）11:30～

「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」全13話一挙配信

日時：2020年12月31日（木）24:30～

「ヘタリア」全シリーズ一挙配信

日時：2021年1月1日（金）14:00～

「ソードアート・オンライン」全25話一挙配信

日時：2021年1月2日（土）13:00～

「メイドインアビス」全13話一挙配信

日時：2021年1月3日（日）13:00～