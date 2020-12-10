「ぼくらの」「機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096」や「コードギアス 反逆のルルーシュ」劇場3部作などのアニメ20作以上が、12月24日から1月3日までニコニコ生放送で順次配信されていく。
上記3作品がニコニコ生放送で無料配信されるのはこれが初めてのこと。ほかには「ユーリ!!! on ICE」、「生徒会役員共」シリーズ、「銀魂」「CLANNAD」「CLANNAD AFTER STORY」「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～」「かぐや様は告らせたい？～天才たちの恋愛頭脳戦～」「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」、「ヘタリア」シリーズ、「ソードアート・オンライン」「メイドインアビス」がラインナップされた。初日12月24日の18時からは「ぼくらの」全話を一挙配信。ほかのスケジュールについては記事末のリストにて確認を。
「2020・2021 年末年始アニメ一挙放送」
「ぼくらの」全24話一挙配信
日時：2020年12月24日（木）18:00～
「ユーリ!!! on ICE」全12話一挙配信
日時：2020年12月25日（金）18:00～
「コードギアス 反逆のルルーシュ I 興道」「II 叛道」「III 皇道」一挙配信
日時：2020年12月26日（土）15:00～
「機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096」第1話～第3話 配信
日時：2020年12月26日（土）22:15～
「生徒会役員共」「生徒会役員共 番外編」「生徒会役員共＊」全話一挙配信
日時：2020年12月27日（日）12:00～
「銀魂」セレクション配信
日時：2020年12月28日（月）15:00～
「CLANNAD」全22話＆番外編2話 一挙配信
日時：2020年12月29日（火）14:00～
「CLANNAD AFTER STORY」全22話＆番外編1話＆総集編1話 一挙配信
日時：2020年12月30日（水）14:00～
「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～」「かぐや様は告らせたい？～天才たちの恋愛頭脳戦～」全話一挙配信
日時：2020年12月31日（木）11:30～
「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」全13話一挙配信
日時：2020年12月31日（木）24:30～
「ヘタリア」全シリーズ一挙配信
日時：2021年1月1日（金）14:00～
「ソードアート・オンライン」全25話一挙配信
日時：2021年1月2日（土）13:00～
「メイドインアビス」全13話一挙配信
日時：2021年1月3日（日）13:00～