TVアニメ「『Re:ゼロから始める異世界生活』2nd season」後半クールが、2021年1月6日よりAT-X、TOKYO MX、BS11ほかにて放送開始。併せてキービジュアルが公開された。

これは本日12月10日に行われた生配信特番「『Re:ゼロから始める異世界生活』2nd season 最速！クリスマス 後半クール情報プレゼントスペシャル」にて伝えられたもの。放送情報と併せ、ABEMA、dアニメストアにて1月6日より配信されることも伝えられた。さらに前半クールで配信されていたミニアニメ「『Re:ゼロから始める休憩時間』2nd season」が、後半クールでも1月8日より、YouTubeのプレミア公開で配信されることも決定した。AT-Xでは本編終了後に放送される。

加えて2019年に劇場公開された「Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆」が、年末年始にテレビ放送されることも明らかに。AT-Xで12月31日19時から、BS11とTOKYO MXで12月31日20時半から放送されるほか、テレビ北海道、KHB東日本放送、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、TVQ九州放送にて順次オンエアされる。詳細は公式サイトにて確認を。

また「Re:ゼロから始める異世界生活」の一挙上映も決定。1月2日より、東京・EJアニメシアター新宿で「2nd season」前半クールの全13話と、「Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow」「Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆」のリバイバル上映が行われる。入場者プレゼントも実施予定だ。詳細は続報を待とう。

そして1月1日正午より、KADOKAWA AnimeのYouTube公式チャンネルにて、Webラジオ「Re:ゼロから始める異 世界ラジオ生活」の正月スペシャルが配信決定。そのほかパ・リーグ6球団とのコラボが実施されることも伝えられ、各球団ユニフォームをイメージした衣装姿の、エミリアたち女性キャラクターの描き下ろしイラストも公開された。詳細は特設サイトにて確認を。

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」2nd season 後半クール

放送情報

AT-X：2021年1月6日（水）より毎週水曜日22:30～

リピート放送：毎週金曜10:30～、毎週火曜日16:30～

TOKYO MX：2021年1月6日（水）より毎週水曜日23:30～

テレビ北海道：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:00～

KHB東日本放送：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:31～

テレビ愛知：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:30～

KBS京都：2021年1月8日（金）より毎週金曜日25:00～

サンテレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:00～

TVQ九州放送：2021年1月8日（金）より毎週金曜日26:58～

BS11：2021年1月6日（水）より毎週水曜日25:00～

配信情報

ABEMA、dアニメストア：2021年1月6日（水）より毎週水曜日23:00に地上波先行・先行配信決定

スタッフ

原作：長月達平（MF文庫J『Re:ゼロから始める異世界生活』/KADOKAWA刊）

キャラクター原案：大塚真一郎

監督：渡邊政治

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督：坂井久太

モンスターデザイン：小柳達也

アクション監修：大田和寛

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

デザインワークス：加藤千恵、コレサワシゲユキ、灯夢、坂井ユウスケ

美術設定：青木薫（美峰）

美術監督：高峯義人（美峰）

色彩設計：坂本いづみ

特殊効果：川西美保

撮影監督：峰岸健太郎（T2studio）

3Dディレクター：軽部優（T2studio）

編集：須藤瞳（REAL-T）

音響監督：明田川仁

音響効果：古谷友二（スワラ・プロ）

音楽：末廣健一郎

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：WHITE FOX

製作：Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会

キャスト

ナツキ・スバル：小林裕介

エミリア：高橋李依

パック：内山夕実

レム：水瀬いのり

ラム：村川梨衣

ベアトリス：新井里美

ロズワール・L・メイザース：子安武人

ガーフィール・テンゼル：岡本信彦

オットー・スーウェン：天崎滉平

フレデリカ・バウマン：名塚佳織

ペトラ・レイテ：高野麻里佳

リューズ・ビルマ：田中あいみ

エルザ・グランヒルテ：能登麻美子

エキドナ：坂本真綾

「Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆」テレビ放送

放送情報

AT-X：2020年12月31日（木）19:00～

TOKYO MX：2020年12月31日（木）20:30～

テレビ北海道：2021年1月5日（火）26:05～

KHB東日本放送：2021年1月3日（日）25:20～

テレビ愛知：2021年1月5日（火）26:35～

KBS京都：2021年1月1日（金）23:00～

サンテレビ：2021年1月1日（金）24:00～

TVQ九州放送：2021年1月4日（月）27:00～

BS11：2020年12月31日（木）20:30～

「Re:ゼロから始める異世界生活」一挙上映

期間：2021年1月2日（土）～1月14日（木）

会場：東京都 EJアニメシアター新宿

上映作品：「Re:ゼロから始める異世界生活」2nd season 26～38話、「Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow」、「Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆」

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 (c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会 (c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会