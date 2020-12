スティーブ・ジョブズ、アインシュタイン…“天才と変わり者”の境界線をSCANDALと考える

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月7日(月)の放送では、好評の「境界線協会」第2弾をお届け! 前回に盛り上がった“天才と変わり者”の境界線を、リスナーが独自に解釈したメールで再検証していきます。HARUNA:今日は「境界線協会」です。続々と入会していただいています。それでは、第2回例会を開かせていただきます。あるようでない、ないようである、それがモノゴトの境界線。人によって、地域によって、その線引きはさまざま。そんな「境界線」について真剣に考えていくコーナー、それが「境界線協会」です。リスナーの方々を新会員として迎えて、例会を開くのは初めてになります。今回の議題は3つ。1. 前回のテーマについて、新会員からの意見を紹介2. 新会員から提起された、新しい「境界線テーマ」3. 理事4人による、新しい「境界線テーマ」の検討RINA:私たち理事なんや……いつのまに(笑)。TOMOMI:ありがとうございます。HARUNA:まずは1から、メールを紹介します。ただやすさんから。「皆さんこんばんは。先日の境界線協会』、とても楽しかったです。“天才と変わり者”について、自分の思う境界線があるので、ぜひ発表させていただき、『境界線協会』の入会許可をいただければ幸いです。学校で考えるなら、“天才”はすべての教科においてトップクラスで、友達への教え方も的確。わからないことがあれば、この人に聞けば解決する、といったような人。“変わり者”はほとんどの教科はごくごく平均だけど、あるひとつの教科だけが群を抜いて1位で、友達からその教科について聞かれると1を返せばいいのに10返してしまうちょっとお節介な人。両者とも人間関係は悪くないと私は思っています。この両者が社会に出たとき、それぞれがそれぞれの道のプロフェッショナルになるのではないかなと思うので、皆さんが言っていたように“尊敬できる人”というのが共感できました。以上です。『境界線協会』への入会許可をよろしくお願いいたします」RINA:“天才と変わり者”について、正解をくれたみたいな……。TOMOMI:うん、入会を許可しよう。一同:ようこそ、「境界線協会」へ(笑)。TOMOMI:続いての入会希望者です。のんびりネックレスと黄色いダウンさん。「境界線協会に入会希望です! “天才と変わり者”の境界線に対する私の考え方は、どちらも変わり者。ただし、“天才”はふつうの“変わり者”とどう違うかというと、社会や周りに貢献するものだったり、大きな影響を与えたりと“社会に認められた”瞬間に“変わり者”は境界線を飛び越えて、“天才”になるのではないかなと思いました。現在“天才”と認識される偉人でも、社会に認められた瞬間が死後の場合は、生きている間は“変わり者”だと思われていたのだろうなと思います」RINA:うん、的を得ている。スティーブ・ジョブズもさ、みんなよりも先をいく発想がすごすぎて、周りの人がついていけへんこともたくさんあったんだろうなって思うの。あの人の天才さがあったからこそ、今の我々の生活がこうしてあるわけだしね……。HARUNA:アインシュタインもそうだろうし。TOMOMI:エジソンもゴッホも。RINA:でも、ミュージシャン的には、生きてる間に評価されたいけどね。HARUNA:感じたいからね、自分でね、評価されていることをね。RINA:うん、ずっと愛されたい……欲張りなんかな……。* * *「境界線協会」は引き続き入会者を募集しております! この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/audee/----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056