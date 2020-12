南極犬ぞり横断・冒険家の舟津圭三「当時の横断ルートはもう使えません」環境問題を考える

小野寺愛がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「サステナ*デイズ」。「SDGs(エスディージーズ:持続可能な開発目標)」から、未来への身近なヒントを探っていきます。12月11日は「THINK SOUTHの日」。1989 年12月11日に、南極大陸横断国際隊が南極点に到達した記念日として登録されました。12月10日(木)の放送は、南極大陸横断国際隊のメンバーで探検家の舟津圭三さんをゲストにお迎えして、当時のエピソードや環境問題について伺いました。今から31年前、史上初の犬ぞりによる南極大陸の最長距離での横断を決行した南極大陸横断国際隊。アメリカ人の極地探検家 ウィル・スティーガーさんを筆頭に、当時32歳だった舟津さんを含めた6ヵ国・6人のチームで挑みました。距離にして、およそ6,040km。言語も文化も職業も異なる6人で乗り越えた氷点下50度の南極の地では、どんな景色が見えたのでしょうか? 舟津さんに当時のお話を伺いました。小野寺:南極で命の危険を感じたこともあったと思います。そのようななかで感じた南極の魅力を教えていただけますか?舟津:南極に風はつきもので、台風並みの風が吹くこともよくあります。それが一番大変でした。地吹雪になったり、何も見えなくなるような状況が2ヵ月くらい続いたり。そのようななかで一瞬、晴れたときに周りを見ると、氷河があちこちから流れ込んできて、岩峰のようになった姿を見ることができたときは、本当に別の惑星に来たような感覚がありましたね。小野寺:地球そのままの色というか、晴れたときの氷河の青の深さって、すごいものがありますよね。舟津:そうですね。地球上でもっとも美しい空が見られると思います。小野寺:そこに暮らす生き物は?舟津:内陸に入ると命のない世界になります。たまに海鳥が飛んでくることもありますが、それはかなり海に近い場所です。それより奥地に入ると、一切の命が存在しない世界になります。逆に、そこにいると土や花の香り、森の木々の姿など命の恋しさが絶えずつきまといます。そういう命に囲まれてこそ、人間というのは生きていけるんだということを、すごく感じました。ゴールのミールヌイ基地(ロシアの南極観測基地)に着いたときは、ペンギンの姿もありましたが、そこに至るまでは一切見られませんでした。小野寺:厳しくも美しかった当時の南極と、今の世界の環境の変化をどのように感じていますか?舟津:我々は、あえて一番長い横断ルートに挑戦しました。スタート地点は南極半島の先端。その南極半島沿いに「ラーセン棚氷」と呼ばれる、南極内陸の氷が海にせりだしている棚氷があるのですが、当時はその上を移動したんです。それから31年経っていますが、(分離したり)崩壊をしたり、海に流れ落ちたりして、かなりなくなっているので、当時の横断ルートはもう使えません。また、犬ぞりも禁止されました。(1998年に発効された「環境保護に関する南極条約議定書」により)、もともと南極にいない生き物の持ち込みは一切禁止となりました。なので、犬ぞりでの横断もできません。環境の変化や地球温暖化による変化は、南極でもいろんな所でも起こっています。それは、CO2の排出による温暖化の影響なのか、あるいは自然本来の気候変動なのか、いろんな議論はあります。ただ、南極半島で言えば、過去50年で気温が2.5度ぐらい上がっているという科学的なデータもあるそうです。小野寺:この30年の間に、冒険のスタート地点の棚氷がなくなってしまったり、地球環境の変化がいくつもありました。冒険開始から30年後の節目となった昨年、6人の冒険家のみなさんが、“もう一度集まって発信をしよう”ということで、環境と平和の大切さ、チャレンジスピリットの重要性を次世代に繋げていくプロジェクト「THINK SOUTH FOR THE NEXT」をスタートしました。発信していくにあたり、みなさんで話したメッセージは?舟津:環境問題は、かなり大きな問題になってきていますし、これから持続可能な世界を作り上げていくには、人類が1つになって取り組んでいかないといけない。そこでもう一度、南極横断をした6人が集まって、当時を振り返りつつ、世界にメッセージを発信していこうと。小野寺:最後に、世界中のさまざまな場所をご覧になってきた舟津さんから見て、地球ってどんな星ですか?舟津:宇宙から見ると“地球は青い星”って言われていますが、地上にいても空は青いですし、海は青い。南極のすみきった氷も青いです。それが本当に“青い星”だと思います。そのなかで奇跡的に命が生まれて、今人間がこうして暮らしていることが、“宇宙のなかのオアシス”のように思います。でも、その生命圏は本当に限られていて、環境問題が起きています。今、人類が1つになって何らかのアクションを起こさないと、ますます悪い方向にいってしまう。この奇跡の母なる地球を、これ以上環境が悪くならないようにしていかないといけない。そういう思いでいっぱいです。* * *「THINK SOUTHの日」として記念日登録された12月11日(金)に、「Special Online Event」を開催します(※3日間限定公開)。本イベントでは、ドキュメンタリー映画「Trans-Antarctica Expedition」の上映や、「地球温暖化防止に向け、私達ができること」と題した、門川大作京都市長と冒険家・舟津圭三さんによる対談などがおこなわれます。詳しくは公式サイトをご確認ください。また、京都市民や京都を訪れる観光客に対して、アート作品や音楽を通じて地球温暖化や環境問題について考える機会を提供するアートイベント「THINK SOUTH FOR THE NEXT 2020 ART EXHIBITION」を、ゴールドウイン社が運営する「THE NORTH FACE」京都市内直営店3店舗で開催中(12月1日(火)~20日(日)まで)。こちらも、ぜひチェックしてみてください。<番組概要>番組名:サステナ*デイズ放送日時 :毎週木曜11:30~13:00パーソナリティ:小野寺愛番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/sustaina/