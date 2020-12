『サイバーパンク2077』主人公男女2パターンでねんどろいど化!!

グッドスマイルカンパニーより、『サイバーパンク2077』の主人公「V」がねんどろいど化決定、2020年12月10日(木)から予約開始する。



『サイバーパンク2077』は2020年12月10日に発売された、ウィッチャーシリーズ開発会社による完全新作オープンワールドRPGゲーム。



そんな本作から、主人公の「V」がねんどろいどになって登場する。

商品は<男性Ver.> <女性Ver.>の2パターンが用意されており、DX版にはバイクの「ヤイバクサナギ」なども付属する。



「ねんどろいど V」はフル可動仕様となっており、背中にあのSAMURAIロゴも再現。

サイバーウェアの専用手首には2種の『ナノワイヤー』と『マンティス・ブレード』が付属しています。その他にも、『武器2種』で様々なシーンを作って楽しめる。



DX版には通常版のセットに加え、「武器3種」「炎のエフェクトパーツ」とバイクの「ヤイバクサナギ」も付属する。



価格は通常版が5200円(税込)、DX版は8000円(税込)、発売は2021年7月を予定している。

『サイバーパンク』の世界観をお部屋で存分に楽しもう!



CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. (C) 2020 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.