アニメ「雲のように風のように」の映像とサウンドトラックが、2021年1月20日より配信される。

1990年に日本テレビ系列で放映されてから、今年で30周年を迎える「雲のように風のように」。酒見賢一の小説「後宮小説」をもとにアニメ化され、キャラクターデザイン・作画監督は「魔女の宅急便」などスタジオジブリ作品でも知られる近藤勝也が担当している。動画はAmazon Prime Video、Google Play、ひかりTV、J:COMオンデマンド、バンダイチャンネル、dアニメストアほかにて、HDリマスター版が配信。サウンドトラックはiTunes、レコチョク、Apple Music、Spotifyにてダウンロードが開始される。

また配信日となる1月20日には同作のBlu-rayも発売。先着購入特典となる、セル画と背景画が印刷された「A4プリント3枚セット」の絵柄も公開され、向き合う銀河とコリューンや、タミューンが武器を持って立ちはだかる姿などが描かれた。

アニメ「雲のように風のように」

配信情報

2021年1月20日（水）より、Amazon Prime Video、Google Play、ひかりTV、J:COMオンデマンド、バンダイチャンネル、dアニメストアほか

アニメ「雲のように風のように」サウンドトラック

対応ストリーミングサービス情報

2021年1月20日（水）より、iTunes、レコチョク、Apple Music、Spotifyほか

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