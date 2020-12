日本サッカー協会(JFA)は10日、天皇杯JFA第100回全日本サッカー選手権大会5回戦以降の会場およびキックオフ時間、テレビ放送について発表した。

天皇杯は3回戦まで消化しており、4回戦は13日に行われる。今回JFAは5回戦から準決勝までの会場およびキックオフ時間、テレビ放送について発表。組み合わせがまだ決定していない試合カードにおいては、会場が異なるケースがあるとしている。

JFAが発表したケースは以下の通り。

<5回戦>

【45】:12月20日(日) 13:00開催

福井ユナイテッドFC vs 福山シティFC(広島広域公園第一球技場)

福井ユナイテッドFC vs アルテリーヴォ和歌山(和歌山県紀三井寺公園陸上競技場)

ラインメール青森 vs 福山シティFC(広島広域公園第一球技場)

ラインメール青森 vs アルテリーヴォ和歌山(和歌山県紀三井寺公園陸上競技場)

【46】:12月20日(日) 18:00開催

ヴェルスパ大分 vs 筑波大学(茨城県立カシマサッカースタジア)

ヴェルスパ大分 vs 高知ユナイテッドSC(エコパスタジアム)

Honda FC vs 筑波大学(エコパスタジアム)

Honda FC vs 高知ユナイテッドSC(エコパスタジアム)

<準々決勝>

【47】:12月23日(水) 19:00開催

ブラウブリッツ秋田 vs 【45】勝利チーム(ユアテックスタジアム仙台)

【48】:12月23日(水) 19:00開催

徳島ヴォルティス vs 【46】勝利チーム(ノエビアスタジアム神戸)

アビスパ福岡 vs 【46】勝利チーム(ベスト電器スタジアム)

V・ファーレン長崎 vs 【46】勝利チーム(トランスコスモススタジアム長崎)

<準決勝>

【49】:12月27日(日) 13:05開催

川崎フロンターレ vs 【47】勝利チーム(等々力陸上競技場)

【48】:12月27日(日) 16:00開催ガンバ大阪 vs 【48】勝利チーム(パナソニックスタジアム吹田)

名古屋グランパス vs 【48】勝利チーム(豊田スタジアム)

セレッソ大阪 vs 【48】勝利チーム(ヤンマースタジアム長居)

なお、【45】の対戦カードはスポーツライブ+(スカパー!)で、【46】の対戦カードはNHK BS1で生放送される。