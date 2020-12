「合格発表が近づくと不安…」受験生のお悩みに羊文学が贈る1曲

羊文学の塩塚モエカさん(Vo.Gt.)が、12月9日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(18歳・男性)のお悩み僕は今年大学受験でもうすぐ1次試験の合格発表なのですが、合格発表が近づく度にどんどん不安な気持ちに襲われます。こんなとき、どうしたらいいですか?――このリスナーのために選んだ楽曲は、「powers」です。今年1年は、私もいろいろ不安なこととかがありました。軽く背中をポンッと叩くような感じで、誰かに“大丈夫だよ。いけるよ”って声を掛けてほしいなと思ったときにできた曲が「powers」なんです。私も大学受験の合格発表は5年くらい前に経験したんですけど、ものすごい不安でした。電話がかかってきた瞬間に、泣きながら出たりしたんですけど(笑)。そんなころ、私は面白いテレビ番組とか、YouTubeとかを観てました。最近は、ユーチューバーのkemioさんをよく観ています。kemioさんってずっとしゃべっているのが面白くて、良い現実逃避になると思います。でも、まだ1次試験ということなので、現実逃避し過ぎて2次試験の準備も忘れないようにバランス良くやってみてください。ぜひ素敵な大学生になって、春にはライブなどでお会い出来たらいいなと思います! 頑張ってください!【羊文学 "POWERS" Official Trailer】今回、リスナーに贈った楽曲「powers」は、12月9日リリースのメジャーデビューアルバム『POWERS』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(https://www.hitsujibungaku.info/)まで。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/