◆ 新入団選手へ自覚求める「立ち振る舞い、言動も…」



ソフトバンクは10日、PayPayドームに隣接する『BOSS E・ZO FUKUOKA』内の「よしもと福岡 大和証券／CONNECT劇場」で新入団選手発表会を実施。支配下5名、育成8名の計13選手（1人欠席）が真新しいユニフォームに袖を通し、ホークスの一員としてお披露目された。



舞台中央で新人選手の受け答えを見守っていた工藤公康監督は、「いろんな目標をもって今日を新たな気持ちで迎えてくれたと思います。ホークスは確かに4年連続日本一という栄冠を手にしましたが、これは選手層の厚さと、常に球団の中にライバルがいて、その選手に絶対負けないという強い思いを持った選手がレギュラーになり一軍で活躍すると。これがホークスの良いところ」と語り、新たな若鷹たちへ「きょうからホークスの一員としてしっかりと自覚を持ってもらい、日々の立ち振る舞い、言動も気をつけて、もうホークスの一員なんだという自覚を持って、これから来年1月の自主トレへ向けて準備してもらいたい」と呼び掛けた。



また、コロナ禍で様々な制限があったなか“13”もの原石を見出したスカウト陣にも「素晴らしい選手たちをとっていただきまして本当にありがとうございました。そしてご苦労さまでした」と、感謝と労いの言葉を送り、「僕らはこの選手たちを一生懸命育てて、一日でも早く一軍で活躍できる選手たちに育てていきたいと思っております」と力を込めた。





◆ 2021年度・新入団選手一覧



【ドラフト1位】

▼ 背番号43 井上朋也（いのうえ・ともや）

守備位置：内野手

投 打：右投右打

生年月日：2003年1月28日（17歳）

経 歴：花咲徳栄高





【ドラフト2位】

▼ 背番号44 笹川吉康（ささがわ・よしやす）

守備位置：外野手

投 打：左投左打

生年月日：2002年5月31日（18歳）

経 歴：横浜商業高





【ドラフト3位】

▼ 背番号22 牧原巧汰（まきはら・こうた）

守備位置：捕手

投 打：右投左打

生年月日：2002年7月13日（18歳）

経 歴：日大藤沢高





【ドラフト4位】

▼ 背番号46 川原田純平（かわらだ・じゅんぺい）

守備位置：内野手

投 打：右投右打

生年月日：2002年5月21日（18歳）

経 歴：青森山田高





【ドラフト5位】

▼ 背番号70 田上奏大（たのうえ・そうた）

守備位置：投手

投 打：右投左打

生年月日：2002年11月26日（18歳）

経 歴：履正社高





【育成ドラフト1位】

▼ 背番号120 佐藤宏樹（さとう・ひろき）

守備位置：投手

投 打：左投左打

生年月日：1999年2月18日（21歳）

経 歴：大館鳳鳴高－慶応義塾大





【育成ドラフト2位】

▼ 背番号123 中道佑哉（なかみち・ゆうや）

守備位置：投手

投 打：左投左打

生年月日：1998年9月4日（22歳）

経 歴：八戸学院野辺地西高－八戸学院大





【育成ドラフト3位】

▼ 背番号124 桑原秀侍（くわはら・しゅうじ）

守備位置：投手

投 打：右投右打

生年月日：2002年5月29日（18歳）

経 歴：神村学園高





【育成ドラフト4位】

▼ 背番号125 早真之介（はや・しんのすけ）

守備位置：外野手

投 打：左投左打

生年月日：2002年9月11日（18歳）

経 歴：京都国際高





【育成ドラフト5位】

▼ 背番号127 緒方理貢（おがた・りく）

守備位置：内野手

投 打：右投左打

生年月日：1998年9月22日（22歳）

経 歴：京都外大西高－駒澤大





【育成ドラフト6位】

▼ 背番号129 居谷匠真（いたに・しょうま）

守備位置：捕手

投 打：右投右打

生年月日：2002年12月30日（17歳）

経 歴：明豊高





【育成ドラフト7位】

▼ 背番号134 大城真乃（おおしろ・しんの）

守備位置：投手

投 打：左投左打

生年月日：2002年11月24日（18歳）

経 歴：宜野座高





【育成ドラフト8位】

▼ 背番号137 中村亮太（なかむら・りょうた）

守備位置：投手

投 打：右投右打

生年月日：1998年5月18日（22歳）

経 歴：千葉経大附高－東農大北海道オホーツク