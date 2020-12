『初音ミク GTプロジェクト』専用キャラクター「レーシングミク 2019Ver. feat.杏仁豆腐」のサイドキービジュアルが1/7スケールフィギュアで登場。価格は21,000円(税込)。

「レーシングミク 2019Ver. サイドキービジュアル」は、『初音ミク GTプロジェクト』専用キャラクター「レーシングミク 2019Ver. feat.杏仁豆腐」のサイドキービジュアルをフィギュア化したもの。

実際のフィギュアでは、イラストの細部までこだわり、片足立ちで躍動感ある、見ごたえたっぷりの造形を作り上げているとのこと。アイドルをイメージしたような健康的で可愛らしい衣装は、重なりあったフリルの細部まで造形。髪の毛にはクリアパーツを用い毛先に少し透明感を残す繊細な彩色を施している。

(C) 杏仁豆腐 / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト