新年を『カービィカフェ』で楽しもう♪ 元旦より限定メニュー登場

ハル研究所が開発に携わり、任天堂が発売する人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Cafe ( カービィカフェ)』は、2021年1月1日(金)より、「Sweet NEW YEAR 2021」を開催する。



2018年9月に東京ソラマチで期間限定にて開催開始された「カービィカフェ TOKYO」。2019年12月12日(木)より常設店舗としてオープンし、2号店となる『カービィカフェ HAKATA』も2020年3月12日(木)より常設店舗としてオープンしている。



2021年1月1日(金)よりスタートとなる「Sweet NEW YEAR 2021」の期間限定メニューには、カービィカフェ定番人気『カービィバーガー』のプレートメニューを、約10cmのスーベニアミニプレートの上にギュギュッとちっちゃく再現した、”ミニチュアスイーツ” を提供。カービィカフェ初となるミニチュアスイーツは、手もちのぬいぐるみなどと並べてたのしい写真を撮ることも♪

注文すると、カービィとアイスドラゴンが描かれたミニプレートをスーベニアとして持ち帰ることができる。



『カービィカフェ』で可愛くて美味しいメニューを楽しんで、新しい一年をスタートさせよう♪



>>>期間限定メニューやスーベニアミニプレートを見る



(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.