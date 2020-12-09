ODD Foot Worksが最新EPリリース、12月30日にはリキッドルームで単独公演開催

ODD Foot Worksが、2020年12月9日に最新EP『Qualification 4 Files』をデジタルリリースした。
ODD Foot Worksが設立した自主レーベル「Tokyo Invader」の第1弾作品としてリリースされた今作には、人生の儚さを歌った「ULTRA”」など計4曲を収録。混沌の2020年と向き合いながら制作されたという。ミックスはGiorgio Blaise Givvn、マスタリングは熊野功雄（PHONON STUDIO）が担当している。
関連記事：踊Foot Works、「緩やかな連帯」を生み出した2019年のワンマンを振り返る
また、2020年12月30日には東京・LIQUIDROOMにて単独公演「ODD Foot Works」を、有観客＆配信で開催する。詳細は以下より。
＜リリース情報＞
ODD Foot Works
『Qualification 4 Files』
リリース日：2020年12月9日（水）
配信リンク：https://ssm.lnk.to/Q4F
＝収録曲＝
1. ULTRA
2. KEANU
3. Papillon
4. 浪漫飛行機
Mixed by Giorgio Blaise Givvn
Mastered by Isao Kumano（PHONON STUDIO）
＜ライブ情報＞
ODD Foot Works
「ODD Foot Works」
2020年12月30日（水）東京・LIQUIDROOM
時間：Open 19:00 / Start 20:00
act：ODD Foot Works
チケット前売4500円（税込・1ドリンクオーダー）
チケット一般発売：12月12日（土）〜
【オフィシャルサイト先行予約（抽選） 】
e+スマチケ受付期間：11月30日（月）20:00 〜 12月6日（日）23:00
受付URL：https://eplus.jp/oddfootworks-hp/
枚数制限：お1人様2枚まで
※電子チケットのみの受付です。
※必ず注意事項に同意の上、お申込みください。
生配信チケット
配信プラットフォーム：ローチケ LIVE Streaming（ZAIKO）
視聴チケット：2500円（税込・1ドリンクオーダー）
アーカイブ：生配信終了後〜2021年1月2日（土）23:59
視聴チケット発売期間 2020年11月30日（水）20:00 ～ 2021年1月2日（土）21:00
視聴チケットご購入→ https://l-tike.zaiko.io/e/oddfootworks1230
公式サイト：oddfootworks.com
ODD Foot Worksが、2020年12月9日に最新EP『Qualification 4 Files』をデジタルリリースした。