明治安田生命J3リーグ第32節が9日に行われた。

ホームでアスルクラロ沼津と対戦したSC相模原は、20分に才藤龍治が挙げた1点を守り切って完封勝利。2試合ぶりの勝利で勝ち点を「57」に伸ばした。遅れてガンバ大阪U-23と対戦したAC長野パルセイロも、三田尚希の決勝点で1-0の勝利を収めた。長野は3連勝となり、勝ち点「58」の2位につけている。

FC岐阜はヴァンラーレ八戸に1-0の勝利を収め、2試合ぶりの白星で勝ち点を「55」に伸ばして4位キープ。ホームでいわてグルージャ盛岡と対戦したFC今治は、2-0の勝利を収めて2連勝となり、勝ち点を「52」に伸ばしてJ2昇格に望みをつないだ。

敵地でY.S.C.C.横浜を下した鹿児島ユナイテッドFCも勝ち点を「52」に伸ばし、わずかながら昇格の可能性を残している。一方、首位ブラウブリッツ秋田と引き分けたガイナーレ鳥取、敵地でロアッソ熊本に敗れたカターレ富山が昇格する可能性は消滅した。

◆■試合結果

今治 2-0 岩手

藤枝 1-0 福島

相模原 1-0 沼津

YS横浜 0-1 鹿児島

岐阜 1-0 八戸

鳥取 0-0 秋田

讃岐 0-0 C大23

熊本 1-0 富山

G大23 0-1 長野

◆■順位表

1位 ブラウブリッツ秋田(勝ち点72/得失点差+40)

2位 AC長野パルセイロ(勝ち点58/得失点差+21)

3位 SC相模原(勝ち点57/得失点差+7)

4位 FC岐阜(勝ち点55/得失点差+12)

5位 FC今治(勝ち点52/得失点差+11)

6位 鹿児島ユナイテッドFC(勝ち点52/得失点差+7)

7位 ガイナーレ鳥取(勝ち点51/得失点差+8)

8位 ロアッソ熊本(勝ち点51/得失点差+7)

9位 カターレ富山(勝ち点50/得失点差+12)

10位 藤枝MYFC(勝ち点46/得失点差+2)

11位 福島ユナイテッドFC(勝ち点39/得失点差-7)

12位 いわてグルージャ盛岡(勝ち点36/得失点差-18)

13位 アスルクラロ沼津(勝ち点35/得失点差-6)

14位 ガンバ大阪U-23(勝ち点32/得失点差-11)

15位 ヴァンラーレ八戸(勝ち点30/得失点差-14)

16位 カマタマーレ讃岐(勝ち点28/得失点差-17)

17位 セレッソ大阪U-23(勝ち点25/得失点差-25)

18位 Y.S.C.C.横浜(勝ち点24/得失点差-29)

◆■次節の対戦カード

▼11月13日(日)

13:00 福島 vs 鳥取

13:00 相模原 vs 秋田

13:00 藤枝 vs 八戸

13:00 沼津 vs YS横浜

13:00 熊本 vs 讃岐

13:00 鹿児島 vs G大23

14:00 長野 vs 岐阜

14:00 富山 vs 今治

14:00 C大23 vs 岩手