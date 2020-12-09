「VOICE〜声優たちが歌う松田聖子ソング〜 Female Edition」ジャケット

田村ゆかりや梶裕貴ら声優陣が松田聖子の楽曲をカバーしたアルバム「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Female Edition」「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Male Edition」が、本日12月9日に発売された。

「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Female Edition」には田村をはじめ、豊崎愛生、内田真礼、佐倉綾音、麻倉もも、伊藤美来、「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Male Edition」には梶のほか、野島健児、松岡禎丞、古川慎、石川界人が参加。通常盤に加え、リリックビデオやレコーディング映像、作家インタビューを収めたDVD付きの初回限定盤も展開される。なおYouTubeでは豊崎、内田、佐倉、麻倉、伊藤が合唱する「赤いスイートピー」と、梶、野島、松岡、古川、石川が合唱する「瑠璃色の地球」のリリックビデオが公開中だ。

「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Female Edition」

  1. 「裸足の季節」伊藤美来
  2. 「白いパラソル」麻倉もも
  3. 「風立ちぬ」内田真礼
  4. 「制服」佐倉綾音
  5. 「渚のバルコニー」内田真礼
  6. 「天国のキッス」豊崎愛生
  7. 「蒼いフォトグラフ」豊崎愛生
  8. 「Rock'n Rouge」田村ゆかり
  9. 「天使のウィンク」伊藤美来
  10. 「Pearl-White Eve」麻倉もも
  11. 「薔薇のように咲いて 桜のように散って」佐倉綾音
  12. 「赤いスイートピー」豊崎愛生、内田真礼、佐倉綾音、麻倉もも、伊藤美来 ※合唱曲

「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Male Edition」

  1. 「青い珊瑚礁」梶裕貴
  2. 「チェリーブラッサム」古川慎
  3. 「夏の扉」松岡禎丞
  4. 「一千一秒物語」野島健児
  5. 「マイアミ午前5時」石川界人
  6. 「ガラスの林檎」野島健児
  7. 「SWEET MEMORIES」古川慎
  8. 「瞳はダイアモンド」松岡禎丞
  9. 「抱いて…」石川界人
  10. 「あなたに逢いたくて～Missing You～」梶裕貴
  11. 「瑠璃色の地球」梶裕貴、野島健児、松岡禎丞、古川慎、石川界人 ※合唱曲