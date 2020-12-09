田村ゆかりや梶裕貴ら声優陣が松田聖子の楽曲をカバーしたアルバム「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Female Edition」「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Male Edition」が、本日12月9日に発売された。
「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Female Edition」には田村をはじめ、豊崎愛生、内田真礼、佐倉綾音、麻倉もも、伊藤美来、「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Male Edition」には梶のほか、野島健児、松岡禎丞、古川慎、石川界人が参加。通常盤に加え、リリックビデオやレコーディング映像、作家インタビューを収めたDVD付きの初回限定盤も展開される。なおYouTubeでは豊崎、内田、佐倉、麻倉、伊藤が合唱する「赤いスイートピー」と、梶、野島、松岡、古川、石川が合唱する「瑠璃色の地球」のリリックビデオが公開中だ。
「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Female Edition」
- 「裸足の季節」伊藤美来
- 「白いパラソル」麻倉もも
- 「風立ちぬ」内田真礼
- 「制服」佐倉綾音
- 「渚のバルコニー」内田真礼
- 「天国のキッス」豊崎愛生
- 「蒼いフォトグラフ」豊崎愛生
- 「Rock'n Rouge」田村ゆかり
- 「天使のウィンク」伊藤美来
- 「Pearl-White Eve」麻倉もも
- 「薔薇のように咲いて 桜のように散って」佐倉綾音
- 「赤いスイートピー」豊崎愛生、内田真礼、佐倉綾音、麻倉もも、伊藤美来 ※合唱曲
「VOICE～声優たちが歌う松田聖子ソング～ Male Edition」
- 「青い珊瑚礁」梶裕貴
- 「チェリーブラッサム」古川慎
- 「夏の扉」松岡禎丞
- 「一千一秒物語」野島健児
- 「マイアミ午前5時」石川界人
- 「ガラスの林檎」野島健児
- 「SWEET MEMORIES」古川慎
- 「瞳はダイアモンド」松岡禎丞
- 「抱いて…」石川界人
- 「あなたに逢いたくて～Missing You～」梶裕貴
- 「瑠璃色の地球」梶裕貴、野島健児、松岡禎丞、古川慎、石川界人 ※合唱曲