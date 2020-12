ボンズ×オレンジ『ゴジラ Ｓ.Ｐ』キャラビジュ＆キャスト解禁！

2021年4月よりTOKYO MXほかにて、日本を代表する怪獣キャラクター「ゴジラ」の新たなプロジェクトとして制作される完全新作TVアニメーション『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』のキャラクタービジュアル&キャストが解禁となった。



日本を代表するキャラクターのひとつ「ゴジラ」の新たなプロジェクトとして始動した完全新作のTVアニメシリーズ『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』。これまでの映画などとまったく違う新たなオリジナルストーリーが全13話のTVアニメシリーズとして展開する本作は、2021年4月よりTOKYO MXほかにてTV放送スタートとなり、Netflixにて日本先行で全世界独占配信となる。



放送に向けて、『ゴジラ S.P』に登場するキャラクターのビジュアルと詳細、その声を担当する声優陣の情報が解禁! キャラクターデザイン原案を漫画『青の祓魔師(エクソシスト)』の作者・加藤和恵が務め、それを基にアニメキャラデザインを石野聡が担当。女性研究者の神野銘(カミノ メイ)と、男性技術者の有川ユンという2人の若き天才が、人類に訪れる未曽有の脅威に対して、周囲の人間たちと共に挑んでいく姿が壮大なスケールで描かれる本作。2人の主人公をはじめ、表情や立ち姿もそれぞれに、個性あふれるキャラクターが完成した。



そんなキャラクターたちの声を担当する声優陣も多彩な顔触れに。主人公・メイは、『SSSS.GRIDMAN』六花役や『イエスタデイをうたって』ハル役の好演も記憶に新しい宮本侑芽が演じる。

もうひとりの主人公・ユンは、かつて劇団四季に所属しミュージカル『ライオンキング』で主演を務めるという異色の経歴を持つ新鋭・石毛翔弥を抜擢。フレッシュな2人が座長を務める。



さらに、久野美咲(『七つの大罪』ホーク役、『3月のライオン』川本モモ役ほか)、高木渉(『名探偵コナン』高木刑事役、『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』虹村億泰役ほか)、釘宮理恵(『鋼の錬金術師』アルフォンス役、『GRANBLUE FANTASY The Animation』ビィ役ほか)、鈴村健一(『おそ松さん』イヤミ役、『炎炎ノ消防隊』武久火縄役ほか)、置鮎龍太郎(『ONE PIECE』黄猿役、『BLEACH』朽木白哉役ほか)、三宅健太(『僕のヒーローアカデミア』オールマイト役、『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』モハメド・アヴドゥル役ほか)ら、実績十分の顔触れが揃った。



若手からベテランまで、個性豊かなキャスト陣が声を吹き込むキャラクターたちが、日本屈指のスタジオ・ボンズ制作によるアニメでどんな活躍を見せるのか、注目だ。



『ゴジラ S.P<シンギュラポイント>』は、監督を『映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』の高橋敦史、シリーズ構成・脚本は、日本を代表するSF小説家で芥川賞作家の円城塔が務め、円城はTVアニメのシリーズ構成&全話脚本に自身初挑戦。音楽は『弱虫ペダル』シリーズや数々の『映画ドラえもん』を盛り上げてきた沢田完。アニメーション制作は、『僕のヒーローアカデミア』のボンズと、他とは一線を画すハイクオリティなCGアニメを制作するオレンジ。



超豪華スタジオがコラボ、そして豪華スタッフ・キャストが集結したTVアニメシリーズ『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』の今後の情報に期待が高まる!



(C)2020 TOHO CO., LTD.