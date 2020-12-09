TVアニメ「アイ★チュウ」第1話のオンライン先行上映を含む生配信番組が、12月23日20時30分よりYouTubeにて行われる。

生配信番組では第1話の先行配信後に、キャストが登場してのトークパートも実施。出演するキャストには、愛童星夜役のKENN、湊奏多役の井口祐一、ラビ役の中西尚也、日下部虎彦役の生田鷹司、桃井恭介役の花倉洸幸、MCとして鳶倉アキヲ役の田丸篤志、海部子規役の谷地克文が名を連ねた。なお、トークパートの配信はYouTubeに加え、Periscopeでも実施される。

「アイ★チュウ」はアイドルを育成する学園エトワール・ヴィオスクールを舞台に、“アイチュウ”ことアイドルの卵たちが一人前を目指して奮闘する青春ストーリー。アニメは2021年1月6日よりTOKYO MX、1月10日よりBS11にて放送される。

アニメ「アイ★チュウ」放送直前！クリスマスイブイブ生配信

配信日時：2020年12月23日（水）20:30～

配信プラットフォーム：YouTube、Periscope ※第1話先行上映はYouTubeのみ

出演：KENN、井口祐一、中西尚也、生田鷹司、花倉洸幸、田丸篤志、谷地克文

アニメ「アイ★チュウ」

放送情報

TOKYO MX：2021年1月6日（水）より毎週水曜日23:00～

BS11：2021年1月10日（日）より毎週日曜日21:30～

配信情報

ABEMAほか各種配信プラットフォームにて配信予定

スタッフ

原作：I★CHU PROJECT（リベル・エンタテインメント）

監督：難波日登志

シリーズ構成：成田良美

キャラクターデザイン：大沢美奈

美術監督：小保方良輔

色彩設計：岩沢れい子

撮影監督：村野よもぎ子

編集：定松剛

音響監督：土屋雅紀

音響制作：HALF H・P STUDIO

音楽：出羽良彰

制作：Lay-duce

プロデュース：ツインエンジン

製作：エルドール広報課

キャスト

愛童星夜：KENN

湊奏多：井口祐一

御剣晃：豊永利行

枢木皐月：森久保祥太郎

枢木睦月：近藤隆

ノア：花江夏樹

レオン：増田俊樹

黎朝陽：榎木淳弥

ラビ：中西尚也

リュカ：梅原裕一郎

日下部虎彦：生田鷹司

桃井恭介：花倉洸幸

鳶倉アキヲ：田丸篤志

海部子規：谷地克文

折原輝：松岡禎丞

若王子楽：平川大輔

華房心：村瀬歩

神楽坂ルナ：天崎滉平

及川桃助：山本和臣

轟一誠：前野智昭

赤羽根双海：内田雄馬

三千院鷹通：白井悠介

エヴァ・アームストロング：下野紘

山野辺澪：柿原徹也

十文字蛮：下妻由幸

竜胆椿：小野友樹

朴木十夜：峰岸佳

斑尾巽：斉藤壮馬

杜若葵：木村良平

朝比奈柚希（プロデューサー）：豊口めぐみ

クマ校長：大塚明夫

※文中の▼はハートマーク、天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)Liber Entertainment Inc./エルドール広報課